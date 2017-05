Legge Elettorale, Pd: nostra proposta e' mediazione possibile

"Abbiamo presentato una proposta elettorale come punto di partenza per il testo base che, secondo noi, viene incontro sia a chi vuole una legge elettorale proporzionale, sia a chi vuole dei correttivi maggioritari, come noi e la Lega". Cosi' il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali, Emanuele Fiano, che spiega un po' piu' nel dettaglio in cosa consiste la proposta dem: un mix tra proporzionale e maggioritario, una sorta di Mattarellum corretto, "con 50% liste corte proporzionali e 50% collegi uninominali. Secondo noi e' un concentrato della mediazione possibile. Nella nostra proposta e' prevista una scheda unica", quindi non come il modello tedesco, nel quale invece ci sono due schede. La soglia di sbarramento "e' una media" tra quelle attuali, il 3% alla Camera e l'8% al Senato, e dovrebbe essere il 5%, ma Fiano non conferma ne' smentisce.

Legge elettorale, Pd: non ostacoleremo percorso ma mani libere

Il Pd ha chiesto che il testo base sulla legge elettorale contenga dei correttivi maggioritari. E ha proposto una sorta di Mattarellum corretto, "ma ci rimettiamo alle decisioni che prendera' il relatore e non faremo ostruzionismo, non ostacoleremo il percorso". Lo ha garantito il capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali della Camera, Emanuele Fiano, che tuttavia ha tenuto a specificare: "Noi vogliamo dei correttivi maggioritari e per senso delle istituzioni rispetteremo il testo base del relatore, ma ci terremo le mani libere" di intervenire con emendamenti.



L.elettorale: M5s rinnova appello a Pd, Legalicum corretto



Il Movimento 5 Stelle rivolge nuovamente un appello al Pd affinche' si apra un confronto per una legge elettorale che parta dall'attuale Italicum, che i pentastellati chiamano da sempre Legalicum, per apportare delle correzioni e poi estenderlo al Senato. Danilo Toninelli, lasciando la commissione Affari costituzionali e confermando che il relatore Mazziotti ha annunciato la presentazione del testo base entro questa sera, ha criticato duramente la proposta del Pd, definita 'Verdinellum', ma ha tenuto a sottolineare che il Movimento resta aperto al confronto rinnovando l'invito al Pd. Infine, per Toninelli, a questo punto il relatore non potra' che presentare "un testo base che ricalca la proposta del Pd, ovvero un Mattarellum corretto , che per noi e' incostituzionale". (AGI) Ser/Chi