Legge elettorale, PD vuole un modello tedesco corretto

Un modello tedesco corretto con il 50 per cento di sistema proporzionale e cinquanta di maggioritario: è la proposta del Partito Democratico in commissione Affari costituzionali della Camera, al termine dell'incontro tra il capogruppo dem Ettore Rosato, quello in commissione Emanuele Fiano e il presidente della commissione Andrea Mazziotti.

"Abbiamo presentato una proposta elettorale che rappresenta la massima mediazione possibile - ha spiegato Fiano - e che rappresenta un punto di partenza per il testo base. Secondo noi viene incontro sia a chi vuole una legge elettorale proporzionale, sia a chi vuole dei correttivi maggioritari, come noi e la Lega".



Legge elettorale, PD vuole un modello tedesco corretto. E Renzi va all'attacco



"Continuano le grandi manovre parlamentari di chi chiede a parole una nuova legge elettorale ma in pratica non la vuole, e perde tempo", attacca intanto Renzi su Facebook.

La soglia di sbarramento gradita ai dem sarebbe quella del 5 per cento. "Come sapete sono un grande sostenitore del ballottaggio - scrive ancora Renzi - perché consente di scegliere ai cittadini anziché costringere agli accordi di palazzo. Ma dopo il No del 4 dicembre alla riforma costituzionale, il ballottaggio in Italia è diventato praticamente impossibile. Anche questa è una delle conseguenze negative del voto referendario".



Legge elettorale, M5S attacca: "Inciucio tra il Pd e Verdini"



Danilo Toninelli (M5S) attacca: "l Pd butta la palla in tribuna con un sistema confusionario e adotta la proposta fatta a suo tempo da Denis Verdini: usciremo da qui dicendo che il Pd ha fatto l'accordo con Verdini".