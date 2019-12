Legge elettorale, prima intesa 5s-Pd. Collegi piccoli e modello spagnolo

Accordo notturno a sorpresa fra Pd e M5S su una legge elettorale proporzionale corretta, che si tradurrà nella presentazione di un testo di legge entro il 20 dicembre. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui i partiti della maggioranza avrebbero appena trovato la quadra su una legge elettorale proporzionale corretta, rimandando a mercoledì prossimo gli ultimi dettagli.



Il Pd dice no a un proporzionale puro ma accetta di mettere da parte il maggioritario a doppio turno. L’idea, dice il quotidiano di via Solferino, è quella di lavorare su collegi medio-piccoli per correggere il proporzionale, richiamandosi al modello spagnolo. Il vero scoglio sembra essere la soglia di sbarramento.



I partiti della maggioranza propendono per una soglia di ingresso sul 4-5 per cento. Ma trovano la comprensibile opposizione di Leu, che chiede di abbassare sensibilmente il livello di entrata. Il ministro per le riforme Federico D’Incà spiega: "Sarà un modello che eviterà la frammentazione del sistema".