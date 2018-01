Legge Fornero, Berlusconi smentisce Salvini

"Salvini ha chiesto di abolire la legge Fornero, ne abbiamo parlato con alcuni economisti e approfondito certi aspetti. Credo, dunque, che alcune cose della legge Fornero vanno conservate". Lo ha detto Silvio Berlusconi a 'Porta a Porta'. "L'età media -spiega Berlusconi- oggi continua a salire e quindi crediamo giustamente e correttamente che salga anche l'età in cui una persona puo' andare in pensione".

"Salvini ha il suo modo di porsi. Ma tutte le volte che si e' seduto allo stesso tavolo ha sempre dato prova di grande concretezza e assoluta razionalita'". Ospite di Porta a Porta, Silvio Berlusconi smentisce divisioni con Matteo Salvini.

Berlusconi: larghe intese? Se sinistra accetta nostro programma

"Ove si verificasse ma io non credo, c'e' un solo modo e cioe' che si possa combinare un accordo tra il centrodestra e le altre forze politiche, parlo esclusivamente della sinistra e cioe' che quest'ultima accettasse in toto il nostro programma, se lo firmasse accadrebbe in Italia quello che accade in Germania e quindi si potrebbe andare a realizzare il nostro programma con il sostegno anche di un'altra forza politica". Lo afferma Berlusconi a "Porta a Porta" a chi gli chiede, in caso di stallo dopo le elezioni, cosa si debba fare per evitare il ritorno alle urne.

Berlusconi: Jobs Act e 80 euro superati con nostre misure

"Il jobs act e' stato un aiuto positivo per molti, ma con l'introduzione delle misure da noi ideate non sara' piu' necessario". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Porta a Porta. "Gli ottanta euro saranno ricompresi in quello che queste persone ricevono con il reddito di dignita'", ha aggiunto Berlusconi.

Berlusconi, Parisi vuole essere troppo protagonista

"Credo che i protagonisti del Quarto polo devono parlare con lui, ma lui vuole essere un po' troppo protagonista e credo che sia per questa sua posizione che abbia delle difficolta' con gli altri". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta parlando dell'alleanza con Stefano Parisi.

Berlusconi, flat tax sara' al 23% ma obiettivo sotto 20%

"La flat tax e' al 23% ma l'obiettivo e' quello di arrivare sotto il 20%". Lo afferma Silvio Berlusconi a "Porta a Porta".

Berlusconi, critiche Maroni? A me disse voleva cambiare vita

"Mi sembra strano, a me ha detto che voleva cambiare vita". Lo afferma Silvio Berlusconi a "Porta a Porta" a proposito delle critiche di Maroni a Salvini nell'intervista al Foglio.