Legittima difesa? Da questo governo

Non si possono affrontare argomenti così seri in modo così superficiale. Il Governo continua a raffazzonare ogni legge, una ne pensa e cento (confuse) ne fa. Non è una novità il fatto che non riescano proprio a venire incontro alle esigenze dei cittadini. La legittima difesa è un argomento molto importante e non può essere pasticciato con una legge incompleta che non tutela affatto il cittadino.

Ovviamente, come ha specificato il presidente Silvio Berlusconi, noi di Forza Italia non siamo per la difesa “fai da te” ma deve essere garantito il diritto alla difesa. Quella approvata alla Camera scontenta tutti, compreso Renzi che nelle ultime ore si è accorto del guazzabuglio e, mettendo in difficoltà i suoi, cercherà di correre ai ripari. La legge ora passa al Senato, lasciando malcontento non solo nelle forze politiche che hanno votato contro (M5s, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, Sinistra Italiana e Mdp), ma in milioni di italiani che sono stanchi di dover assistere a tanta superficialità.

La domanda che poniamo è: “che senso ha considerarla legittima difesa, quindi anche con l’uso delle armi, se la violenza viene subita di notte da parte di malviventi nel proprio domicilio?”, e se accade di giorno? Un cittadino deve subire passivamente fino al tramonto?”.

L’asticella sull’art. 52 va ancora alzata, va rivisto, completato, perché non può essere lasciato tutto alla discrezionalità del giudice, serve chiarezza: se un malvivente entra in una proprietà altrui, casa, attività commerciale, il proprietario deve potersi difendere. Non si può chiedere alla vittima di dimostrare di esserlo. Il diritto alla difesa dei cittadini onesti deve essere al centro di questa tematica.

Sono tanti i quesiti irrisolti prodotti dalla legge proposta dal PD e dalle altre forze di maggioranza. I problemi si risolvono non si edulcorano per non scontentare nessuno. È una legge che va rivista e completata.

Ancora una volta il centrosinistra si dimostra inadatto a capire le vere esigenze di una nazione che è in ginocchio su tutti i fronti. Quando si parla di sicurezza e di legittima difesa bisogna usare la massima attenzione. Non possiamo abbandonare i cittadini in un momento storico così delicato. Questa è l’ennesima bocciatura per la maggioranza.