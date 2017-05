Legittima difesa, disco verde della Camera.Possibile sparare ai ladri di notte

L'Aula della Camera con 225 voti a favore, 166 contrari e 11 astenuti ha approvato la modifica all'art.59 del Codice penale in materia di legittima difesa, dando via libera al ddl. Hanno votato contro Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Sinistra Italiana e Mdp. Il provvedimento passa ora al Senato. La discussione ieri in aula è andata avanti faticosamente fino al punto di svolta: l’emendamento con cui il Pd ha messo d’accordo i centristi e inizialmente anche Forza Italia, mentre la Lega Nord, ha continuato a dare battaglia. Poi in serata il dietrofront del Cavaliere, che ha seguito la linea della legittima difesa a oltranza di Matteo Salvini e ha bocciato le modifiche proposte dal relatore di maggioranza David Ermini (Pd).

Presente sulle tribune riservate al pubblico dell'Aula della Camera, il leader della Lega Nord è stato allontanato poco prima della votazione finale sulla legge di riforma della Legittima difesa. Salvini ha infatti gridato "vergogna, vergogna" ed è stato accompagnato fuori dall'Aula dei commessi. Il Regolamento della Camera vieta a chiunque sieda in tribuna qualunque segno di approvazione o disapprovazione per quanto avviene nell'emiciclo.

Gli emendamenti dei democratici hanno cambiato di fatto l'impostazione stessa della legge, ampliando cioè la possibilità di ricorrere all'uso delle armi da parte della vittima. Il primo emendamento, infatti, prevede che per la vittima di un'aggressione la reazione è considerata legittima difesa, quindi anche possibile con le armi, quando si verifica "di notte", con "violenza sulle persone o sulle cose". Il secondo, invece, precisa l'esclusione della colpa di chi reagisce "in situazioni di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale".