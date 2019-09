Lele Mora: "Il Papeete non ha fatto bene a Salvini. E Casanova..."

“Salvini al Papeete è stato solo una grande pubblicità per il Papeete. Non per lui sicuramente”, lo spiega ad Affaritaliani.it Lele Mora. Lo storico agente dei grandi nomi dello spettacolo italiano, esperto conoscitore di media e comunicazione, racconta dai suoi occhi la crisi di governo delle scorse settimane.

Un agosto caldissimo, con il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, che alle dichiarazioni di voto del Conte bis fu autore del finto lapsus “Potevate aprire la crisi a gennaio, e invece… Ancora non si capiscono i mojiti della crisi, cioè, i motivi…”

Sui giorni di Salvini nel locale romagnolo Lele Mora ricorda: “La sua vera crisi, effettiva, secondo commenti negativi che sono arrivati da tutti gli attacchi fatti dal Parlamento è che, invece di lavorare e stare vicino al suo popolo, andava al Papeete a divertirsi. La gente – e specialmente i politici – non è che ti risparmiano qualcosa. Sotto certi aspetti è stata una campagna negativa per la persona di Matteo Salvini. Perché ogni cosa che usciva dalla bocca dei politici che parlavano di lui era ‘sei andato ad abbronzarti al Papeete… sei andato a festeggiare al Papeete… sei andato a mettere l’inno nazionale al Papeete’. E la caduta del suo ‘momento’ è stata essere andato in questo locale che io conosco benissimo”

LELE MORA (foto Lapresse)



“I successi del Papeete li ho fatti io molti anni fa – ricorda Lele Mora ad Affaritaliani.it – l’ho portato alla popolarità portando tanti artisti. Allora andavano di moda i tronisti, le belle donne tipo Manuela Arcuri e Anna Falchi. E tanti altri. Da lì sono passati tutti. Non per criticare Salvini che sta lavorando molto bene, ma…”

Dunque dal suo punto di vista Salvini sta lavorando bene, ma lì ha sbagliato dal punto di vista mediatico?

“E’ una mia convinzione, poi posso anche sbagliare, ma con tutti quelli che lo hanno attaccato per questo… significa che ho visto giusto da questo lato".

"Io vedo un uomo politico vicino alla gente e da quando è finita la sua presenza nel governo, i porti sono aperti e sta arrivando di tutto di più - sottolinea Lele Mora - Ma di più è ciò che non si sa: quelli che arrivano da terra, che passano da altri Paesi e poi in Italia. E magari si fermano in Italia. Lui era riuscito a chiudere i porti. Questa era stata una grande conquista per l’Italia. Come aveva fatto Berlusconi ai suoi tempi quando andò in Libia, con la povera Marta Marzotto, a parlare con Gheddafi e bloccò gli arrivi in Italia dalla Libia durante il periodo del suo governo”

A proposito di Salvini al Papeete. Il proprietario è l’europarlamentare della Lega, Massimo Casanova…

“Lo conosco benissimo”

Si dice che potrebbe essere candidato dalla Lega alla presidenza di una Regione importante come la Puglia nel 2020. Il rapporto tra i due si è dimostrato molto forte

“Un rapporto cresciuto nella politica, cresciuto negli anni. Casanova è un grande imprenditore e uomo di politica. Ho visto che ha raggiunto delle sfere molto alte in questo momento”

MASSIMO CASANOVA E MATTEO SALVINI (FOTO LAPRESSE)



Che opinione ha di Casanova visto che lo conosce?

“Un buon imprenditore, uno che ha fatto di una spiaggia una base del governo italiano dei tempi di Salvini, vuole dire che è uomo che sa fare qualcosa e ha delle belle amicizie”

Comunque Salvini “l’ho visto molto in aumento. Dopo aver perso 3-4 punti, adesso sta recuperando perché sta tutti i giorni città per città a fare le sue campagne elettorali. Sa stare con la gente. La Lega non è un partito facile. Ai tempi di Bossi era un ago della bilancia per chi andava al governo. Mentre adesso è diventata quasi il primo partito. Vedo molto ‘inciucione’ Pd e 5 Stelle. Gli italiani credo che avrebbero preferito le elezioni. Renzi è stato molto bravo, scaltro e sveglio. Ha capito che si poteva fare un buon lavoro e l’ha fatto. Ha creato il suo partito, gli auguro di portarsi buoni e bravi politici vicino a lui per crescere come partito. Perché adesso è attorno al 5% ed è già cresciuto in una settimana. Avendo preso vari parlamentari che erano dentro il Pd, se li è portati dentro Italia Viva e magari può raggiungere anche dei numeri…”, conclude Lele Mora.