Lele Mora vittima di un'estorsione, aggredito e rapinato in un campo rom

Lele Mora, il celebre agente e manager dei Vip, è rimasto vittima di un'estorsione aggravata, oltre che di rapina, minacce e percosse.

Il tutto è avvenuto nel maggio del 2018 e lo scenario dell'aggressione criminale è un campo rom di Milano, nel quale Mora si trovava con un conoscente, poi rivelatosi - come scrive Il Corriere della Sera - "un pluripregiudicato per rapina, porto d'armi, ricettazione e spaccio, per comprare alcune bottiglie di champagne".

Volendo acquistare una partita di Dom Perignon e Cristal a un costo "conveniente", il conoscente ha recuperato 40mila euro e, assieme a Mora, si è recato all'appuntamento con i venditori. Ed è lo stesso Mora a riferire l'inganno subìto. "Ci hanno detto di seguirli in auto lungo il Naviglio" ha raccontato, "siamo arrivati su uno sterrato e poi ad un cancello. Ho capito solo a quel punto che eravamo in un campo nomadi".

A quel punto il tutto degenera. "Un uomo" illistra Mora, "ha fatto finta di prendere delle bottiglie di champagne e mi ha strappato dalle mani il borsello con il denaro". Dopodiché il parapiglia: "Via, via c’è la polizia" hanno iniziato a gridare alcune donne entrate improvvisamente nella roulotte. Ma per Mora e il suo conoscente l'incubo non era ancora finito. "Udivamo colpi di arma da fuoco, sono intervenuti altri uomini di corsa, ci hanno malmenato e poi tutti insieme, a spintoni, ci hanno cacciato via dal campo".

Ma se è successo mesi fa, per quale motivo il tutto viene alla luce solo ora? Sempre Mora lo rivela: "Avevo paura che, per la mia notorietà, il fatto mi si ritorcesse contro". Ma non aveva fatto i conti con il conoscente rivelatosi un pregiudicato, che inizia dunque a tampinarlo per riavere indietro i 40mila euro da lui anticipati. Il tampinamento degenera in minacce e quindi in violenza. "Avevo paura di lui: si presentava sempre con cinque o sei uomini".

Mora si è fatto quindi prestare il denaro dal figlio, per poi consegnare la somma al conoscente, ora indagato per estorsione. E a quel punto solo oggi le indagini degli inquirenti sulla rapina al campo nomadi hanno portato alla luce del sole la disavventura dell'agente dei Vip.