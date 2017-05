Legge elettorale: incontro Renzi-Alfano, ma posizioni distanti

L.Elettorale: incontro Renzi-Alfano, ma posizioni distanti

Si e' svolto oggi pomeriggio un incontro sulla legge elettorale tra vertici del Pd e quelli di Alternativa Popolare. Un incontro che non ha fatto superare le distanze tra i due partiti, tanto da far dire al capogruppo di Ap, Maurizio Lupi, che "le posizioni sono distanti". Lupi riferisce dell'avvenuto incontro tra Matteo Renzi e Angelino Alfano, assieme alle rispettive delegazioni, durante la registrazione di Porta a Porta. Tra i nodi irrisolti la soglia di sbarramento del 5 per cento, che invece Ap vorrebbe far passare al 3.

"Quella sulla soglia si sbarramento e' stata la prima domanda che abbiamo fatto a Renzi quando oggi pomeriggio lo abbiamo incontrato con Alfano e D'Alia", riferisce ancora Lupi che spiega: "1.250.000 voti presi da Ap alle elezioni con la legge elettorale che vogliono andrebbero" persi, ovvero "1.250.000 cittadini non avrebbero il diritto di cittadinanza in Parlamento con lo sbarramento al 5%", inoltre, "la legge elettorale va fatta con l'opposizione ma prima si deve dialogare all'interno della maggioranza. Con Renzi pero' le posizioni sono distanti. Domani ci sara' la direzione del Pd e giovedi' la direzione nazionale di Ap, vedremo, ma non vado col piattino in mano da nessuno", conclude Lupi.