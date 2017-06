Leo Varadkar, prossimo premier irlandese gay, presenta il suo compagno - FOTO

Gay e di origini indiane: fino a pochi anni fa l'idea che un omosessuale non "autoctono" potesse diventare primo ministro irlandese sarebbe apparsa fuori dal mondo. E invece, nel 2017, ecco arrivare il miracolo: Leo Varadkar, 38 anni, sta per diventare il nuovo premier irlandese, subentrando alla guida del partito di maggioranza, il Fine Gael, e sostituendo il primo ministro dimissionario Enda Kenny.

Leo Varadkar ha quindi presentato il suo compagno Matthew Barrett, un bell'aitante medico, con cui il futuro premier ha una storia d'amore da quasi due anni.

"Matt mi ha reso migliore" ha commentato Varadkar con gli occhi luccicanti. Alla domanda se intenda farsi accompagnare da Matthew agli eventi istituzionali, Varadkar ha risposto di no: "Matthew fa il suo lavoro, non ha bisogno di accompagnare me in giro durante i miei impegni di premier". L'Irlanda pare aver già "adottato" la coppia gay prossimamente al Governo del Paese, e qualcuno - a livello internazionale - ha già malignato che la stessa cosa dovrebbe farla il quasi coetaneo di Varadkar Emmanuel Macron con il presunto amante Mathieu Gallet, anziché trincerarsi dietro le gonne di Brigitte.

In ogni modo, chissà se questo epocale cambio di passo per un Paese cattolico come l'Irlanda possa far ben sperare anche in Italia e che, un giorno non molto lontano, si possa avere un premier omosessuale dichiarato. Qualcuno sostiene che, in passato, vi sia già segretamente stato, e altri spettegolano dicendo che, per avere un premier omosessuale (almeno in segreto), forse non si debba attendere poi molto tempo...