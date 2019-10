Leopolda 2019, Renzi presenta il Manifesto. IV, firma col notaio 'stile Vespa'

Matteo Renzi sul palco, che firma il “Manifesto” e lo Statuto di Italia Viva, mentre presenta il nuovo simbolo sottoposto alla votazione online di sabato scorso, alla presenza di un notaio. Come scrive Il Fatto Quotidiano, è questa l’idea che circola nel comitato organizzatore della Leopolda numero 10 (comitato informale, come a ogni edizione della kermesse). L’idea del notaio ricorda un po’ la firma del contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi nello studio di Bruno Vespa. Ma è soprattutto uno dei tanti colpi di teatro che l’ex premier sta studiando per ravvivare la sua manifestazione. Tutto questo dovrebbe accadere sabato pomeriggio (condizionale d’obbligo, visto per chiarire che uno è il capo e l’altra quella che ha l’onere e l’onore di rappresentarlo nelle sedi ufficiali. L’evento sarà poi animato da interventi di gente comune, musica, spezzoni di video. E qualche vip a sorpresa. Al Manifesto stanno lavorando Gennaro Migliore e Lisa Noja. Con il contribuito ideativo di altri collaboratori.

I ‘piaiti forti’ dovrebbero essere il Family act e il Green act. Come scrive ancora Il Fatto Quotidiano, quello che sta nascendo più che un partito “tradizionale” vuole essere un Movimento per temi. Più trasversale possibile. “Costruiamo una nuova Casa: giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee per l’Italia e l’Europa”, la mission sul sito dei Comitati azione civile. Lo Statuto è nelle mani di Ettore Rosato, in primis, ma poi ovviamente anche di Renzi e Boschi e potrebbe anche divenire parte del Manifesto. I Comitati peraltro hanno anche iniziato a fare un’altra attività: “Segui ora la diretta di Porta a Porta, dalle 22.50 su Rai 1: il confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Sostieni il dibattito usando gli hashtag ufficiali della serata: #RenziSalvini e #49milioni. A presto!”, era la mail personalizzata che martedì sera veniva mandata a presunti simpatizzanti renziani con l’invi to a seguire il dibattito a Porta a Porta. Perché magari ci saranno pure i fuochi d’artificio alla kermesse che si apre domani, ma la popolarità di Renzi resta massimo intorno al 10%.