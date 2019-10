Leopolda, Boschi: "Pd partito delle tasse". Italia Viva, gabbiano nel simbolo

Italia Viva: Renzi firma atto costitutivo con Rosato e Bellanova

Matteo Renzi ha firmato, dal palco della Leopolda, l'atto costitituvo di Italia Viva. Con lui la presidente del partito, Teresa Bellanova, e Ettore Rosato, Coordinatore nazionale. "Questa mattina siamo andati a piantare con il ministro dell'Agricoltura i primi dieci alberi, un albero per ogni tessera", ha spiegato Rosato mostrando la tessera numero uno di Matteo Renzi.

Leopolda: simbolo Italia Viva e' gabbiano stilizzato

La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia blu sottostante: e' il simbolo del nuovo partito scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. Il simbolo era il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. "Non so se c'e' un leader, so che c'e' una squadra che fara' dell'Italia un posto piu' bello", ha detto Renzi prima di rivelarlo.

Leopolda, il siluro della Boschi: "Pd sta diventando partito tasse. Italia viva no"

"Il Partito Democratico sta diventando il partito delle tasse, e noi non siamo il partito delle tasse". Lo ha detto la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, a margine dei lavori della Leopolda. Da Italia viva nessun ultimatum al governo ma la consapevolezza che "c'e' un popolo che va ascoltato". Il popolo di cui parla la capogruppo renziana alla Camera, Maria Elena Boschi, a margine dei lavori della Lopolda e' quello di Italia Viva che sta dando in questo fine settimana prova di una certa vitalita': "Nessun ultimatum ma nostre proposte", spiega. "Ieri, e stamattina con la ministra Bonetti, abbiamo ribadito che vanno utilizzate le risorse di Quota 100 per il sostegno alle famiglie e anche dentro il governo c'e' ha espresso il premier e chiede di rivedere delle parti della manovra", sottolinea ancora soffermandosi sulle ricostruzioni che parlano di un asse Renzi-Di Maio. "E' normale quando si lavora insieme in maggioranza fare delle proposte e chiedere insieme di cambiare parti di provvedimenti. "Penso sia normale trovarsi d'accordo su alcune materie. Per me, ad esempio, e' ragionevole rivedere il regime forfettario sulle partite Iva ed eliminare la sugar tax. Credo faccia parte del dibattito in Parlamento. Va bene essere leali e sostenere il governo, ma anche - rimarca - dare un contributo positivo senza alzare toni e proteste".

Italia Viva: Renzi, iscrizioni solo online. Ciao ciao correnti

"Dai tavoli dela Leopolda sono nate delle leggi. Me lo trovate un altro posto come la Leopolda?". Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la seconda giornata della Leopolda. "Alle 11 aprono i tavoli, nel pomeriggio interventi. Dalle 17,30 inizia la cerimonia per il simbolo... la uno, la due o la tre", ha aggiunto Renzi imitando Mike Bongiorno. "Il simbolo e' gia' li' dietro, in questo momento ha il 63%, e' tutto certificato, c'e' la Casaleggio... Alle 18 ci sara' la possibilita' di iscriversi al partito, solo online, non ci sono persone che fanno i signori delle tessere. Il tempo dei signori delle tessere e' finito, ciao ciao correnti, il primo partito decorrentizzato", ha aggiunto.

Leopolda: Renzi twitta le foto, alle 6 gia' la fila ai cancelli

"Le prime persone ai cancelli sono arrivate alle 6 di stamani. E gia' adesso c'e' un fiume di gente che sta arrivando alla Leopolda10". Cosi' Matteo Renzi in un tweet che posta le foto dell'arrivo alla manifestazione fiorentina dei partecipanti. "Non sottovalutate questo popolo: l'ItaliaViva c'e' ed e bellissima".

Italia viva: Faraone, nuovi arrivi. Saremo maggioranza relativa

Nuovi arrivi in Italia Viva: ad annunciarli e' il capogruppo al Senato, Davide Faraone che, arrivando alla Leopolda, risponde cosi' ai giornalisti: "Ci saranno arrivi al Senato, alla Camera, ma soprattutto nel Paese. Il nostro obiettivo e' questo. Al Senato deve essere la proiezione di quello che siamo nel Paese". E Faraone, ricordando il precedente della Lega, si dice certo che Italia Viva possa in futuro diventare forza di maggioranza relativa: "Durante la scorsa legislatura faceva impressione vedere il gruppo della Lega composto da una manciata di senatori. La mobilita' elettorale l'abbiamo subita anche noi e ci da' la prospettiva di essere forza di maggioranza relativa".