Leopolda: vincono gli scissionisti. Sfruttiamo i comitati civici indipendenti

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Buongiorno, sono Luca Ronchi gestore della pagina Facebook https://www.facebook.com/LiberaliconRenzi. Vi scrivo il giorno dopo la Leopolda, dove noi scissionisti, siamo usciti decisamente soddisfatti. Non si è parlato di Pd, non si sono visti loro dirigenti, alla faccia dell'unità a cui non crede nessuno, si è parlato di futuro, anche se avrei preferito meno attacchi al governo perché per conquistare una ragazza, non si parla male del suo fidanzato, ma si mettono in campo le nostre qualità.

Voglio partire da una dichiarazione di Renzi:"Collaboreremo con chi vincerà il congresso". Tra le righe di questa dichiarazione si nascondono molte cose. L'unica possibilità di collaborazione non può che essere con un nuovo movimento parallelo, perchè dall'interno, se vincerà Zingaretti, Renzi si può sognare di poter contare più del 2 di picche, faranno di tutto per mettergli il silenziatore. Non solo, mi sembra giusto che Renzi non detti più la linea formando comitati civici e contro riforme economiche. Avesse fatto una cosa del genere Giorgetti o Di Battista, il giorno dopo, erano fuori dai loro partiti.

Ovviamente è lo scenario che mi auguro, ma evitiamo la guerra totale e lo scontro per far vedere chi c'è l'ha più lungo, si prendano immediatamente due strade diverse perché nel PD ci sono due visioni politiche e anime diverse. Quando prenderemo coscienza di questo, tornerà il sereno immediatamente.

Detto questo, non MI FREGA NULLA DEL PD e di quello che vorranno fare, non li ho mai votati e mai li voterò, ora veniamo a noi.

All'inizio gli scissionisti erano una minoranza eversiva, ora dalla Leopolda, molti cominciano a sollevare un solo grido: #SCISSIONEUNICASOLUZIONE!!

Si continua a parlare in modo irritante e da presa per i fondelli di unità, intanto Martina che doveva andare alla Leopolda, non si è presentato, come nessun altro dirigente, presenti in massa alla kermesse di Zingaretti.

Come riportano i giornali, non è (ancora) il partito di Renzi, ma è qualcosa che ci assomiglia molto, perché se è vero (e deve essere così) che questi comitati sono completamente indipendenti dal PD, saranno radicati su tutto il territorio nazionale con nuovi responsabili, possibilmente esterni dal PD, allora hanno tutti i crismi di un nuovo movimento.

Per quale assurdo motivo tutta questa gente, dovrebbe restare in un PD a guida Zingaretti, ce ne rendiamo conto della follia sucida???!

La scissione non rafforza ne indebolisce nessuno, spesso in politica 1+1 fa meno 2 e viceversa. Semplicemente si verrebbe a creare una situazione simile al cdx, con un nostro movimento, finalmente libero di portare avanti senza più correnti tribali, la nostra visione politica e dall'altra il PD di Zingaretti e dei ritorni dall'oltre tomba di D'Alema e Bersani, liberi di accoppiarsi con l'ala sinistroide del M5S.

Si può creare una coalizione stile cdx, ma ognuno farà la sua partita su due campi diversi e le conte le faremo nelle urne, non più al Nazareno con tatticismi snervanti che fanno solo incazzare la gente. Questa unione coatta, non ha può ragion d'essere, sta portando il PD all'estinzione (e la cosa non mi dispiace... A Bolzano il 3%) e noi all'irrilevanza.

CWETO MEDIO MODERATO- Dicono che il ceto medio moderato sia scomparso. Vero, ma a mio avviso è solamente silente in attesa di una casa politica nuova. C'è un sacco di gente che vuole un integrazione abbinata alla sicurezza, non vuole farsi mettere i piedi in testa dall'Europa, ma è europeista e riformista, auspicando gli Stati Uniti federali d'Europa che invocava Miglio negli anni '90, oggi dimenticati dalla Lega. C'è un nord asfissiato dalla burocrazia e dalle tasse che non sopporta l'assistenzialismo del #Redditodivacanza, non si fida di questa finanziaria da #Gratte&Vinci, è contro la micro e macro criminalità organizzata che ogni anno ci porta via un 4% di PIL. Vi rendete conto cosa significa? Quasi 2 finanziarie!

UN CENTROCAMPO DA OCCUPARE- Alla fiducia del futuro è subentrato il rancore del presente e lo scoramento verso il futuro: un habitat non certo ideale per il ceto medio moderato liberale. Di fronte a noi c'è un autostrada da percorrere, ma Renzi la smetta di percorrere un sentiero stretto, impervio e a fondo chiuso. I geni politici vedono autostrade dove gli altri vedono sentieri. Nessuno pretende geni, ma non vedere certe cose, è da sciocchi senza ambizioni e coraggio.

PERSONALIZZAZIONE- Alla faccia di chi dice che serve un movimento pluralista, io sono convinto che mai come oggi, serva un leader carismatico che sappia ascoltare la sua base, ma poi portare avanti una politica unitaria, coesa, senza più correnti. Non è una caso che la Lega sia al 33% nei sondaggi e non mi sembra ci sia molto pluralismo li dentro, idem nel M5S.

NUOVO SCENARIO- Uno scenario con Zingaretti a capo del PD che coinvolga la sinistra radicale, un centro liberale con Renzi, e una destra con Salvini e Di Maio, non mi sembra fantapolitica, ma si farebbe finalmente chiarezza, definendo finalmente le anime che oggi animano il teatro politico. Poi io resto dell'idea che parlare all'ala moderata di FI, sottraendola dall'abbraccio mortale della Lega, sia da fare domani mattina!

SFRUTTIAMO QUESTA OCCASIONE DEI COMITATI CIVICI come una manna dal cielo. Chiedo a Ivan Scalfarotto di lasciar ai comitati la possibilità di formare delle liste elettorali in vista delle amministrative che si terranno in molti comuni e regioni italiane a maggio.

Fate molta attenzione ai riciclati, ai trombati del PD che vorranno entrare per farci saltare in aria, servono nuovi responsabili, completamente staccati dal PD con la testa e con il cuore, guardando a un nuovo campo liberale, orfano di una casa politica e ai delusi della Lega (penso a tutti i piccoli imprenditori, commercianti, partite Iva del lombardo veneto).

Da oggi, Matteo Renzi oltre alla Leopolda, cominci a girare l'Italia comune per comune ad ascoltare il suo popolo. Ripartiamo umilmente dai territori, lasciando ampia autonomia d'azione ai COMITATI CIVICI.

Se diamo l'impressione che siano una cosa del PD, sono morti prima ancora di nascere. Per questo serve un tesseramento per autofinanziarci, un nostro logo e materiale da esporre ai gazebo, nei dibattiti pubblici, nelle convention, nuovi responsabili e la creazione di una nuova classe dirigente come si sta facendo, investendo sui 30enni visti alla Leopolda.

I loghi, i simboli, sono fondamentali per creare una grande comunità, un unione. Dobbiamo creare materiale (anche per autofinanziarci), da divulgare ovunque. Vi ricordate la Lega degli anni 90? Il loro logo era entrato nella testa della gente senza nemmeno sapere cosa fosse. IL MARKETING POLITICO E SOCIAL E' FONDAMENTALE!!

QUALCUNO ha detto :«I comitati civici sono il business plan di uno spin off politico ».Ecco, neghiamo pure che siano un nuovo movimento, la politica è l'arte del non detto, ma sfruttiamo questa occasione al 120%, è una piccola grande occasione per realizzare il nostro sogno. SE QUESTI COMITATI ANDRANNO ad intercettare il voto liberale di un centrocampo politico rimasto vuoto, questa pagina avrà terminato la sua missione, se pur senza uno straccio di sostegno da parte di nessuno. Ci siamo fatti il mazzo quadrato da soli per 7 mesi, non spostandoci di un millimetro dalla nostra idea. Saliranno in molti sul carro scissionista, accogliamoli pure, ma l'importante è che non si parli MAI PIù DEL PartitoDefunto! BASTA!!!

Renzi ha "messo sul tavolo la pistola del partito parallelo”: ci vogliono ridurre al silenzio, anzi, l'hanno già fatto i giornali (in primi la carta igienica Repubblica), il 90% dei dirigenti e faranno di tutto per eliminare Renzi, ma non i renziani che gli servono come portatori di voti. VOLETE ARMARE GLI AGUZZINI DI RENZI? Volete il #Renzicidio???

Non mi frega nulla del congresso dei morti viventi, ma se Renzi non la capisce cosa gli stiamo chiedendo con forza, non si rende conto che è l'unico leader in grado di tenere testa a Salvini e Di Maio, mi auguro con tutto il cuore che vinca Zingaretti e a quel punto la SCISSIONE SARA' INEVITABILE, il nostro sogno realizzato, dando inizio alla RIVOLUZIONE LIBERALE E CULTURALE!!

IL POPOLO RENZIANO E' GIà IN MARCIA VERSO UN NUOVO FUTURO, Matteo Renzi TI MUOVI???

Luca Ronchi (comitato civico Bergamo)