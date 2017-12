Liberi e Uguali, Grasso: il capo sono io, non D'Alema

"E' una vita che ho posizioni di guida, ho guidato magistrati, processi, credo che posso guidare una formazione politica. Sono abituato a discutere e poi prendere decisioni. Se ne accorgeranno tutti". Lo ha detto il Presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ospite a "Che tempo che fa", su Rai 1, parlando di chi credo che a comandare in Leu sia Massimo D'Alema.

Penso a ricostruire il Paese, no preclusioni al Pd - "Ho una visione più ampia che quella di guidare una ridotta di sinistra. Penso a una ricostruzione della sinistra e quindi del Paese" ha anche detto Grasso. "Il mio obiettivo è allargare, nessunapreclusione verso il Pd dopo il voto"preclusione al Pd".

Grasso a Renzi, guardo a futuro, forse tuo poco roseo - "A Renzi faccio i migliori auguri, ho rispetto per lui. In campagna elettorale manterremo un certo stile, senza attacchi. Ma io non ho passato politico, guardo al futuro. Lui ha finito la fase zen, ma forse ha un futuro poco roseo...ma continueremo ad avere rispetto per le persone" ha evidenziato Grasso replicando al parole del leader dem che lo ha paragonato a Gianfranco Fini.

Grasso, presenta simbolo, Liberi e Uguali per Grasso - "Non volevo nome nel simbolo, ma mi hanno detto che è come il braccialetto che si mette al polso dei neonati". Lo ha detto il Presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ospite a "Che tempo che fa", su Rai 1, presentando il simbolo del partito. "E' amaranto che indica protezione. Poi - ha aggiunto - ci sono alcune foglioline, a forma di E, che indicano le donne presenti nel nostro movimento e il ruolo che svolgono nel Paese".