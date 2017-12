Liberi e uguali, critiche social al simbolo: donne divise sulle "foglioline"

E' bufera sul web per il paragone che Pietro Grasso avrebbe fatto in televisione tra le donne e le 'foglioline', presenti nel nuovo simbolo di "Liberi e Uguali". In molti accusano la nuova formazione di mortificare il ruolo delle donne. Altri gridano alla fake news, visto che il riferimento floreale è stato fatto da Fabio Fazio e non da Grasso.





Ieri sera in tv Grasso ha spiegato così: "Qui c'è liberi, libere, perché noi abbiamo come elemento fondante la parità di genere". Quindi la domanda di Fabio Fazio: "Cioè, le foglioline...?". E Grasso: "Ci sono delle foglioline accanto alla I che danno l'idea dell'ambiente per le foglie. Questa E dà la possibilita' di individuare le donne come elemento fondante della nostra formazione politica, del resto le madri, sorelle, compagne, lavoratrici sono veramente coloro che possono aiutarci a cambiare questo paese".