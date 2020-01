Libia, Conte vede Sarraj: "La Libia è una polveriera, fermare il conflitto"

In Libia bisogna "assolutamente fermare il conflitto interno e le interferenze esterne", perché "gli ultimi sviluppi stanno rendendo il Paese una polveriera con forti ripercussioni, temiamo, sull'intera regione",, spiega il premier Conte, dopo l'incontro con il primo ministro libico Fayez Al Sarraj. Conte ha anche sottolineato che "l'opzione politica è l'unica prospettiva che possa garantire al popolo libico benessere e prosperità".

LIBIA: SERRAJ, 'CONFERENZA BERLINO IMPORTANTE PER RIPRESA PROCESSO POLITICO'

Il governo di Tripoli auspica che la conferenza di Berlino possa contribuire alla ripresa del processo politico, che "noi è molto importante", e a mettere fine all'offensiva di Haftar. Lo ha detto il capo del governo di accordo nazionale libico dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte: "Siamo estremamente convinti della bontà dell'iniziativa della conferenza di Berlino, che tende a ripristinare il processo politico, che per noi è molto importante". "Apprezziamo gli sforzi della Germania e la ringraziamo ed il coinvolgimento dei Paesi vicini, come Tunisia e Algeria - ha aggiunto Fayez Serraj - Confidiamo che questa iniziativa possa porre fine all'offensiva che si traduce anche nell'invio di armi e supporto militare da parte di paesi terzi e speriamo che possa contribuire a mettere fine a questo".

LIBIA: SERRAJ, 'APPREZZAMENTO PER RUOLO ITALIA'

"Ringrazio il presidente Conte, con il quale abbiamo avuto modo di discutere di diverse tematiche ed in particolare ho avuto modo di apprezzare il ruolo dell'Italia su questo dossier". Lo ha detto il capo del governo di Tripoli Fayez Serraj dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte durato oltre due ore e mezzo.

LIBIA: SERRAJ, 'OFFENSIVA HAFTAR OSTACOLA CONFERENZA BERLINO'

L'offensiva del generale Khalifa Haftar, l'attacco che ha lanciato il 4 aprile scorso, rappresenta "un impedimento alla conferenza di Berlino che potrà contribuire" a una soluzione politica del conflitto in Libia. Lo ha sottolineato il capo del governo di Tripoli Fayez Serraj in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi dopo il suo incontro con il premier Giuseppe Conte.

Il governo di accordo nazionale libico "saluta con favore l'iniziativa della Russia e della Turchia che punta ad un cessate il fuoco, come sempre noi siamo disponibili ad accogliere qualsiasi tipo di iniziativa che possa andare in questa direzione". Lo ha ribadito il capo del governo di Tripoli, Fayez Serraj, sottolineando che il sì al cessate il fuoco "è condizionato al ritiro della parte che attacca, ma non sembra che sia disponibile a questo, perché ha un altro modus operandi".

LIBIA: CONTE, 'COORDINAMENTO CON DI MAIO, OBIETTIVO E' CESSATE FUOCO'

"Stiamo lavorando costantemente, in coordinamento con il ministro Di Maio, per l'obiettivo immediato del cessate il fuoco e per indirizzare il conflitto verso una soluzione politica". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Sarraj, a Palazzo Chigi.

LIBIA: CONTE, 'ITALIA VUOLE SOLUZIONE POLITICA, NO AGENDE NASCOSTE'

"L'Italia ha sempre lavorato per una soluzione politica, per contrastare l'opzione militare ritenendo l'opzione politica l'unica prospettiva che possa garantire al popolo libico benessere e prosperità. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Sarraj, a Palazzo Chigi

"Dobbiamo fermare il conflitto interno e le interferenze esterne in Libia". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Serraj, a Palazzo Chigi.

"Gli ultimi sviluppi rendono il Paese una polveriera con ripercussioni su tutta la regione", spiega il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Serraj, a Palazzo Chigi.

"​Dobbiamo fermare il conflitto interno e le interferenze esterne in Libia", le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il bilaterale a Palazzo Chigi con il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj.

"Personalmente a nome dell'Italia siamo estremamente preoccupati per l'escalation sul territorio libico". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Serraj, a Palazzo Chigi.

Libia: Conte a Serraj, commissione congiunta per compensazioni

Conte e Serraj hanno deciso di riavviare una commissione congiunta per stabilire le compensazioni dovute alla Libia. Lo rende noto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il premier libico.

Libia, Di Maio: "Italia chiede il cessate il fuoco". Conte incontra Serraj

L'Italia chiede che le parti coinvolte nel conflitto in Libia rispettino un cessate il fuoco immediato. Lo ha detto via Facebook il ministro degli Esteri Luigi di Maio, nel giorno in cui a Roma il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Serraj incontra a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

''In questi giorni ho letto tante invettive gratuite contro il Governo per lo scarso ruolo a livello internazionale dell'Italia, ma sulla Libia abbiamo già ricevuto a Roma tutti gli attori principali. E sediamo ai tavoli importanti che ci consentono di chiedere alle parti un cessate il fuoco immediato'', ha detto il titolare della Farnesina. ''Qualche giorno fa, nel mio incontro a Istanbul con il ministro turco Cavusoglu, abbiamo convenuto sul fatto di lavorare a un tavolo Russia, Turchia e Italia per la Libia. Avevamo chiesto anche di coinvolgere nella conferenza di Berlino i paesi limitrofi alla Libia. E siamo contenti che l'Algeria sia stata coinvolta. Ora speriamo anche negli altri'', ha aggiunto Di Maio.

LIBIA: DI MAIO, 'GERMANIA RINGRAZIA ITALIA, PRESTO DATA CONFERENZA BERLINO'

La Germania ha riconosciuto il lavoro svolto dall'Italia per la Libia, grazie al quale si potrà presto fissare una data per la conferenza di Berlino. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi di Maio su Facebook, nel giorno in cui a Roma è atteso il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Serraj per un incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. ''Ieri al Cae (il Consiglio Affari esteri della Ue) la Germania ci ha ringraziato perché anche grazie al lavoro fatto dall'Italia in questi giorni si potrà presto fissare la conferenza di Berlino sulla Libia, quella che mette intorno ad un tavolo gli attori di questa maledetta guerra per procura'', ha detto il titolare della Farnesina.