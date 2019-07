Libia: proficuo incontro con Salvini. Nuovo pressing Serraj su Italia

Proficuo incontro stamattina in prefettura a Milano tra Fayez Serraj e Matteo Salvini. E' quanto confermano fonti vicine al ministro dell'Interno. Il vice premier italiano e il presidente del Consiglio presidenziale e primo ministro del governo di accordo nazionale - si riferisce - hanno parlato della situazione in Libia. Serraj ha chiesto un intervento risoluto dell'Italia per la pacificazione. Sul tavolo anche altri argomenti che legano strettamente Libia e Italia: immigrazione, energia, economia. Salvini ha garantito impegno, lieto del ruolo centrale del nostro Paese che si conferma un interlocutore serio. Serraj ha criticato le strategie di altri Paesi a partire dalla Francia, viene riferito.