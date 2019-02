Lo show di Giorgio Mulè in Commissione Trasporti alla Camera

Ieri Affari si è occupato della risposta del portavoce azzurro Giorgio Mulè al professor Marco Guido Ponti, in Commissione Trasporti alla Camera:

http://www.affaritaliani.it/politica/giorgio-mule-attacca-in-commissione-trasporti-il-professor-ponti-587707.html

Ma la vera “chicca” -se così la possiamo chiamare- è stato il linguaggio utilizzato da Mulè rivolgendosi al professor Ponti, che è il coordinatore del gruppo che ha prodotto la relazione sulla Tav Torino - Lione nell’ambito della Struttura di Missione del Ministero dei Trasporti.

Per apprezzare pienamente la scoppiettante cromaticità espressiva (chiamiamola così) dell’ex direttore di Panorama è bene ascoltarne la registrazione:

https://www.radioradicale.it/scheda/565712/commissione-trasporti

Mulè parla al tempo 1:36:50

Il linguaggio utilizzato lascia esterrefatti: “menata”, “supercazzola”, “il suo gruppo TNT, anzi TRT, perché TnT è quello di Alan Ford” e poi ancora “analisi in malafede e inquinata”, “truffa irricevibile”.

Una volta finita la sequela di dotte citazioni ed esternazioni il Presidente della Commissione però puntualizza: “la supercazzola non è fantozziana (ndr: come aveva asserito Mulè) ma del Conte Mascetti”, al che Mulè, non se lo fa ripetere due volte e si lancia in una nuova intemerata: “volevo evitare il termine cagata pazzesca”.

Tutto questo indecoroso teatrino, si svolgeva dinanzi a due stimati ed allibiti professori universitari e speriamo che una delle tante scolaresche che spesso visitano il Parlamento non si sia trovata ad ascoltare. Non vorremmo essere nei panni dei loro insegnanti che portano i ragazzi ad edificarsi nel tempio della democrazia e che si ritrovano ad ascoltare un film di Fantozzi.