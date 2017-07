Lo strano caso dell' On. Di Maio e dei Canadair francesi

Luigi Di Maio si sa, ha uno spiccato senso per la comunicazione ad effetto.

È per questo che è interessante analizzare questo suo post su FB in cui sembra che grazie a delle misteriose telefonate con ambasciate europee abbia ottenuto l’invio di canadair:

Sono stato tutta la sera al telefono con le ambasciate degli altri Stati europei per chiedere l’invio dei loro canadair, perché quelli a disposizione purtroppo non sono abbastanza.

Ora non serve fare polemica, dobbiamo solo rimboccarci le maniche e aiutare le aree colpite, serve subito che gli altri Paesi europei ci inviino i loro aerei per spegnere le fiamme, così come l’Italia ha fatto con il Portogallo qualche settimana fa.

Sono in arrivo dalla Francia 3 aerei di cui due canadair.

Ne esce l’immagine di un Di Maio che stremato dal caldo e da ore e ore di difficilissime trattative telefoniche con “ambasciate" riesce ad ottenere tre aerei francesi.

Intanto desta inquietudine il fatto che Di Maio usurpi il ruolo di Ministro degli Esteri come lui stesso candidamente ammette. Con quale autorità infatti contatta le ambasciate e soprattutto interferisce con i piani della Protezione civile italiana con il rischio di provocare sovrapposizioni? Ma la cosa “divertente” è che il portavoce della commissione europea Alexander Winterstein specifica poco dopo che i canadair francesi di cui parla Di Maio sono stati in realtà messi a disposizione dopo una specifica e formale richiesta della Protezione civile italiana, come del resto è previsto dalla prassi. Infatti non è possibile che vengano mobilitati da stati stranieri dei velivoli su richiesta di un Deputato non facendo l’on. Di Maio, a quanto ci risulta, ancor parte dell’esecutivo.

(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - Tre arei anti-incendio francesi "sono in rotta per dare aiuto ai colleghi italiani". Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea, Alexander Winterstein, specificando che gli aerei sono stati mobilitati dopo la richiesta di aiuto presentata formalmente ieri dalla Protezione civile italiana alla Ue. (ANSA)