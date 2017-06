Lombardia, il 1° luglio tutti a casa? Maroni gioca d'anticipo sulla sentenza

Indiscrezione di buon livello dalla Regione Lombardia: il Governatore leghista Roberto Maroni vuole sciogliere il consiglio il primo luglio per andare subito a elezioni anticipate.

Il motivo? Né istituzionale, né politico, ma piuttosto personale: il processo in cui è imputato per le pressioni a favore di sue collaboratrici volge al termine. Manca solo la requisitoria del Pm. E, a giudicare dall'atteggiamento della presidentessa del tribunale, la sensazione maturata nello staff dell'ex ministro è che l'esito non sarà favorevole. Sicché ecco la mossa in controbalzo: scioglimento del consiglio e urne immediate per sospendere e congelare il processo bloccando un esito verosimilmente infausto.