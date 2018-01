Lombardia, Renzi: "Occhio a non sottovalutare Gori. Noi la rottamazione"

"Occhio a non sottovalutare Gori: l'avete fatto a Bergamo e avete visto come e' andata a finire. Occhio a sottovalutare questa comunita'", dichiara il segretario nazionale del PD Matteo Renzi, durante il suo intervento al teatro Franco Parenti, durante l'evento elettorale 'Obiettivo governo', rivolgendosi, idealmente, al centrodestra.

"Dobbiamo combattere l'incapacita' elevata a orgoglio, con i M5S che si lamentano dell'emergenza rifiuti ma se gliela risolve il PD, la negano o se non gli torna il bilancio, aggiunge 5 mln di euro a penna. Non si gioca con i soldi dei cittadini. Il centrodestra e' un remake del passato: al posto di Bossi in canottiera c'e' Salvini con la felpa, al posto di Fini c'e' la Meloni e al posto di Berlusconi, c'e' Berlusconi. Combatteremo la restaurazione di quelli che c'erano prima", assicura Renzi. "Il lusso piu' grande per chi fa politica e' andare incontro agli altri e stabilire una relazione umana", continua.

"Il nostro obiettivo e' affrontare il futuro, con tenacia, orgogliosi per i risultati ottenuti. E in Lombardia si puo' fare. L'orizzonte che abbiamo e' di 49 giorni in cui dobbiamo mandare un messaggio chiaro alla gente, con 100 punti chiari e semplici, che mettono insieme i grandi sogni e il lavoro quotidiano", spiega. "Dobbiamo opporre le ragioni della speranza a quelle del rancore: basta polemiche, tutti insieme a dire cose semplici", conclude.