Di Maio a Confagricoltura: la lotta alla corruzione nostra stella polare

Luigi Di Maio ha parlato oggi alla assemblea di Confagricoltura a Milano dove, del resto, era presente anche il leader della Lega Matteo Salvini.

L’occasione è stata propizia, naturalmente, per parlare di politica soprattutto in vista dell’importante Consiglio dei ministri di lunedì prossimo che è stato preceduto da un pre consiglio preparatorio giovedì scorso.

Di Maio e Salvini non si sono incontrati perché quando il capo politico dei Cinque Stelle parlava Salvini era con i giornalisti e poi è andato via da una uscita secondaria.

Di Maio ha dichiarato che la lotta alla corruzione è la stella polare dell’azione del Movimento Cinque Stelle dalla sua origine e che quindi, ad esempio, sul caso Siri, il sottosegretario che è stato “sfiduciato”, il Movimento non poteva fare altrimenti come del resto ha “cacciato” immediatamente Marcello De Vito al Comune di Roma, l’unico caso di arresto per corruzione in dieci anni.

Di Maio vede un ritorno di una nuova Tangentopoli, una “Tangentopoli 2” che sta riemergendo. Prepotentemente.

Dallo scandalo della Sanità in Umbria che ha visto le dimissioni della governatrice Catiuscia Marini (Pd) ai recenti arresti del sindaco di Legnano (Lega) -fatta sempre salva la presunzione di innocenza- sembra proprio che nulla sia cambiato dai tempi dell’inchiesta “Mani Pulite” di Antonio Di Pietro.

In ogni caso Di Maio ha dichiarato che “Ci vuole pace politica, non è possibile continuare così” e che “il dibattito sta diventando stucchevole”.

Al che Salvini ha risposto che vedrà il capo dei Cinque Stelle lunedì in cdm e che non capisce le richieste di “pace” visto che lui non ha mai litigato.

Nella querelle si inserisce anche un nervoso Gian Marco Centinaio (ministro dell’Agricoltura) che alla stessa riunione odierna ha chiesto delle “scuse” ai Cinque Stelle.

Resta comunque l’idea di un Salvini e di una Lega in difficoltà nei confronti della nuova fase dei Cinque Stelle.