Strette di mano con alcuni militanti, alla fine del comizio a Piazza Galvani a Bologna, per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E, a neppure 24 ore dalle sue dimissioni, sembra gia' iniziata la campagna per la leadership interna al Movimento. Tanto che un'attivista, stringendo la mano all'ex numero 1 del M5s, gli grida: "Non mollare, ti vogliamo nuovo capo del Movimento".