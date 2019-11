M5S, al via la votazione su Rousseau. E' caos: proteste, polemiche dimissioni

Al via la votazione tra gli iscritti alla piattaforma Rousseau per decidere se partecipare alle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. Come spiega il blog delle Stelle "dalle ore 12 alle ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre, gli iscritti del Movimento 5 stelle sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere se il Movimento 5 stelle debba osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria".

"Se noi ci presentiamo in Emilia Romagna e Calabria adesso, non avremo tempo, ancora una volta, di fare degli stati generali in cui ci diciamo che questo Movimento ha bisogno di un'organizzazione solida". Lo ha detto a 'L'aria che tira' il leader del M5S Luigi Di MAIO. "C'è bisogno di un momento nazionale del Movimento per progettare i prossimi 10 anni", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "Le decisioni importanti le prendiamo io e Grillo". Lo dice a 'L'aria che tira' Luigi Di MAIO, leader del M5S, il quale conferma di aver sentito telefonicamente il garante pentastellato prima di indire il voto su Rousseau sulle regionali in Emilia Romagna e Calabria. "Da capo politico ho parlato con gli attivisti, nessuno vuole andare con il Pd, tutti mi hanno detto che vorrebbero presentarsi da soli. Credo che se ci presentassimo in Emilia o in Calabria non avremmo tempo di fare gli stati generali che ci dicano che serve un'organizzazione stabile. Comunque lo decideranno gli iscritti, ricordo a tutti che questo strumento Rousseau e' quello che ha deciso la nascita dei governi". Cosi' il ministro e leader del M5S Luigi Di MAIO, ospite a "L'aria che tira" su La7. Poi, ammette che "Il Movimento non fa molta differenza in Emilia", ritenendolo comunque "la terza via. Io credo che il Movimento avra' ragione di esistere se sara' un'alternativa a destra e sinistra". Montano però le polemiche, soprattutto in Calabria e fra i parlamentari. Paolo Parentela annuncia le dimissioni da coordinatore della campagna elettorale: "Con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del Movimento 5 Stelle", accusa, "scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e rischi hanno sempre lavorato sul territorio, ignorano il percorso che abbiamo già avviato e scaricano su tutti gli iscritti la responsabilità di una scelta inquadrata in termini profondamente sbagliati".

Sulla stessa lunghezza d'onda le parole di Francesco Forciniti, che parla di votazione "umiliante" con "un preavviso a dir poco ridicolo": "Sarò esplicito", insiste il deputato calabrese, "se ci sarà impedito di partecipare alle prossime elezioni regionali calabresi si sarà consumato un subdolo gioco di palazzo per lasciare al Pd qualche possibilità in più di salvare le proprie poltrone emiliane, con l'illusione da parte di qualche stratega romano che questo possa rafforzare il governo giallorosso". Il post che annuncia la votazione online, sottolinea Forciniti, "è di una scorrettezza allucinante, perché indirizza l'esito del voto in maniera palese. Io non sarò complice di quella che sarebbe una svendita inaccettabile della nostra Regione in nome di interessi altri che non sono certo i nostri, un tradimento che non possiamo e non dobbiamo riservare a tanta gente libera e onesta che ripone fiducia e speranze in noi, in una terra difficile come la Calabria".

Per Anna Laura Orrico "la Calabria merita di presentare una lista 5 Stelle": "La Calabria ha bisogno di avere un rappresentante del Movimento 5 stelle all'interno del Consiglio regionale, così come avrebbe bisogno di avere un presidente e una giunta regionale a 5 stelle, capaci di possedere una visione e avviare un concreto percorso di rinascita per quella che è da sempre considerata la Cenerentola d'Italia. Se dicessi di essere d'accordo con la decisione presa dal capo politico - e da chi oggi ricopre ruoli nel gruppo dirigente all'interno del Movimento -, di ricorrere alla votazione su Rousseau per decidere del destino di due regioni profondamente diverse, mentirei", sottolinea la parlamentare.

Dunque nel mirino c'è la formulazione del quesito. E il tentativo, secondo i contestatori di confondere le acque per indurre in errore i militanti che voteranno. Polemiche e proteste che ieri notte Luigi Di Maio, durante una cena con i parlamentari non è riuscito a rintuzzare. "Vediamo quello che decideranno gli iscritti, non mi aspetto niente, si limita a dire il presidente della Camera Roberto Fico. Nel frattempo la protesta si allarga anche all'Emilia. "Credo sia importante fugare ogni dubbio sulla mia posizione relativa alla votazione di oggi su Rousseau. Siamo portavoce e come portavoce abbiamo rappresentato al capo politico quanto i territori hanno espresso in merito alla partecipazione alle regionali. Esserci! E' l'unico messaggio che abbiamo trasmesso", dice il senatore Gabriele Lanzi.

"Nell'ultimo incontro avuto con il capo politico - prosegue - ci attendavamo un via libera immediato, anche sulla base dei report prodotti per rappresentare quanto lui stesso ci aveva precedentemente chiesto. Solo come ultima ratio chiedemmo di far decidere agli iscritti sulla nostra piattaforma Rousseau precisando però di riservare la consultazione solo gli iscritti della Regione. Perché un iscritto piemontese o uno pugliese dovrebbe negare la partecipazione al voto regionale in una regione diversa dalla sua?". In Rete c'è anche un appello a votare no al quesito del gruppo regionale del M5S "Il movimento sta attraversando una fase di cambiamento. Ma mandare i cittadini nelle istituzioni è nel suo dna. Per questo vi invitiamo a votare no al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione delle lista Movimento 5 stelle alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna".