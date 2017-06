M5s altro indagato:consigliere regionale Barillari denunciato per diffamazione

Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio per il Movimento 5 Stelle è indagato. Lo annuncia lui stesso sul profilo facebook: "Grazie a una notifica della Corte d'Appello, ho appena scoperto di essere indagato a causa della denuncia contro di me da parte di una persona del Pd indagata per Mafia Capitale".

Barillari non aggiunge altro e, ai ripetuti commenti che chiedono delucidazioni, risponde: "Avrei diffamato una persona indagata per Mafia Capitale", che si ritiene essere un consigliere regionale del Partito Democratico. Barillari va a unirsi a Luigi Di Maio, denunciato per diffamazione da Giovanni Favia. Si attendono con trepidazione ulteriori informazioni e il nome di chi avrebbe denunciato il consigliere regionale grillino.