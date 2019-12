M5s: anche Urraro e Lucidi aderiscono alla Lega dopo Grassi

Anche i senatori Francesco Urraro e Stefano Lucidi hanno formalizzato in serata, dopo il collega Ugo Grassi, il passaggio dal gruppo del M5S a quello della Lega. "L'impossibilita' di intervenire sulle ragioni strutturali dellagiustizia e sulle necessarie e non piu' rinviabili riforme nel settoremi ha indotto ad iniziare questo percorso con la Lega - dice Urraro -con cui si era avviata una proficua interlocuzione sui temi". "Sonoonorato di iniziare questo percorso politico - dice Lucidi - sia alivello nazionale che locale con i tanti colleghi umbri in regione e neivari consigli comunali". "Noi non abbiamo un prezzo, la nostra dignita'tradita - dice Salvini - vale piu' di tutto".