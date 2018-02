Elezioni 2018 candidati 5 Stelle, altri due massoni

Foto La Presse

Altri due candidati massoni tra i 5 Stelle, dopo il caso Vitiello in Campania. Il primo lo ha scovato il sito del Foglio. Si tratta di Piero Landi, il cui nome, cognome e data di nascita corrispondono con quelli registrati negli elenchi del Grande Oriente d'Italia. Landi, nato il 7 aprile 1972, è candidato M5S nel collegio uninominale della Camera a Lucca e originario della Garfagnana e risulta iscritto alla loggia Francesco Burlamacchi, "in sonno" dallo scorso 5 febbraio.

Il secondo è Bruno Azzerboni, candidato all'uninominale in Calabria. "Al momento della sottoscrittura della candidatura Azzerboni e Piero Landi non ci hanno informato, non hanno detto la verità. Per questa ragione non possono stare nel Movimento 5 Stelle e sempre per questo motivo sarà loro chiesto di rinunciare al seggio", afferma il Movimento riservandosi il diritto di "agire nelle opportune sedi al fine di risarcire eventuali danni di immagine".

Landi, "oltre ad essere massone ha mentito perchè non l'ha detto", così avrebbero spiegato i vertici pentastellati. Stessa soluzione adottata per Vitiello e per i parlamentari coinvolti nel caso rimborsopoli.

Se Landi dovesse essere eletto nel suo collegio uninominale, anche se è molto indietro secondo i sondaggi, gli elettori di Lucca e dintorni dovrebbero tornare alle urne.

E intanto, secondo la Adnkronos, la deputata grillina Giulia Sarti si sarebbe recata in queste ore in Questura per denunciare l'ex fidanzato 'reo', stando a quanto sostenuto dalla parlamentare emiliana con lo staff del Movimento, di aver truccato la contabilità sui rimborsi al fondo per le Pmi facendola piombare nel caos della 'rimborsopoli' a 5 Stelle.

Sarti, che ieri non era stata menzionata da Luigi Di Maio nell'elenco dei furbetti ma era stata indicata dalle Iene, avrebbe difeso a spada tratta il suo operato con i vertici, puntando il dito, tra le lacrime, contro l'ex fidanzato, che le avrebbe sottratto circa 20mila euro.

A Montecitorio giravano voci di pressioni dello staff 5 Stelle su di lei: per provare la sua buona fede avrebbe dovuto sporgere denuncia. Ma dai 5 Stelle assicurano che non è stata fatta alcuna richiesta in tal senso, è che si sarebbe recata spontaneamente in Questura.