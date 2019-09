M5s, Appendino:"Di Maio mi ha offerto un ruolo di governo ma resto in trincea”

"Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio, ndr) proponendomi di entrare nella squadra di governo. Sono stata molto sorpresa, poi, ho condiviso con lui che un sindaco è un sindaco e rimane in trincea quindi bisogna portare a termine il proprio mandato. Inoltre ho dei progetti da portare a conclusione, sono stata eletta per fare il sindaco e sono orgogliosa di questo". Così' la sindaca di Torino Chiara Appendino intervistata da Rai Radio Uno nella trasmissione 'Cento Città' conferma che da parte del capo politico di M5S le era stato proposto un posto nel Conte bis.

E proprio a proposito del nuovo esecutivo, Appendino ha aggiunto: "ho lavorato bene con il governo precedente sono stati attivati molti progetti come le Atp Finals di tennis e l'area di crisi che dovrebbe portare sul territorio circa 150 milioni di euro per il rilancio dell'industria dell'automotive e e dell'aerospazio. Ovviamente mi aspetto che con questo governo si possa procedere e accelerare. "Sono contenta che ci sia un nuovo governo - ha ribadito Appendino - andare al voto non sarebbe stata una risposta congrua, sono convinta che sia un'ottima squadra, il presidente Conte si è fatto conoscere negli ultimi 14 mesi, sono certa che farà bene".