Legge elettorale, M5s apre al Pd: "Ok inizio dialogo"

L.elettorale: Sibilia (M5s), proposta Richetti? ok inizio dialogo

La proposta del dem Matteo Richetti sulla legge elettorale - impianto maggioritario anche per le liste - puo' essere un inizio per un dialogo Pd-M5S? Carlo Sibilia, deputato M5S, risponde all'Agi che "iniziare va sempre bene. Noi non ci siamo mai sottratti alla discussione, anzi abbiamo agevolato". Ma poi usa l'ironia: "A me piacciono le proposte costituzionali e dubito che qualcosa del genere possa arrivare dal Pd... Ma vedremo". "Vediamo se non si tratta sempre della solita proposta che poi viene rivoluzionata al momento del voto" aggiunge ancora Sibilia. E conclude caustico: "Mi fa piacere notare che una volta distribuite le poltrone interne finalmente il Pd pensa alla legge elettorale".

Legge elettorale:Fico,dialogo su proposta Richetti in sedi consone

La proposta Richetti sulla legge elettorale? "Il dialogo puo' esserci ma solo nelle sedi consone che sono le commissioni parlamentari, quindi nella commissione Affari Costituzionali; in forma chiara e trasparente davanti al paese". Cosi' il capogruppo M5S alla Camera, Roberto Fico, risponde all'Agi sulla possibilita' che i 5 Stelle possano dialogare con il Pd sulla riforma elettorale. Parole che confermano l'apertura del collega pentastellato Luigi Di Maio che questa mattina aveva detto che il Movimento 5 Stelle e' disponibile a lavorare per un'intesa con il Partito democratico partendo dal Legalicum - il testo uscito dalla sentenza della Consulta - escludendo pero' l'ipotesi di un premio alla coalizione. Dichiarazioni accolte con favore dal dem Matteo Richetti che aveva sostenuto l'importanza di conservare un "impianto maggioritario e che garantisca governabilita'".

L.elettorale: Richetti(Pd), se M5S fa sul serio intesa rapida

"Se il vice presidente della Camera Di Maio e il M5S fanno sul serio e sono pronti ad assumersi fino in fondo la responsabilita' di una legge elettorale condivisa, allora e' possibile costruire in tempi rapidi un terreno di intesa". Lo afferma il deputato Pd, Matteo Richetti. "L'importante - sottolinea - e' che l'impostazione, anche per le liste, conservi un impianto maggioritario e che garantisca governabilita' come chiesto dal segretario Renzi. Nessun ritorno a logiche da 'proporzionale' e restituzione di un risultato chiaro rispetto alle scelte dei cittadini. Su questo siamo pronti ad un lavoro responsabile e proficuo" garantisce.

L.elettorale: Di Maio, ok dialogo con Pd ma no premio coalizione

M5S apre al dialogo con il Pd sulla legge elettorale, a partire dal Legalicum, ma dice no ad un eventuale premio di coalizione. A dare voce a questa apertura e' il deputato M5S e vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5: "In questo momento vogliamo scrivere le regole del gioco insieme al partito di maggioranza, il Pd, e lo vogliamo fare per due ragioni - ha spiegato - c'e' stato l'appello di Mattarella che chiede di fare una legge elettorale in modo che ci sia una chiarezza sul risultato dopo le prossime elezioni, e poi il paese e' in grave crisi e non possiamo permetterci nuove elezioni politiche in cui ancora una volta si partorisce un risultato incerto che porta ad eventuali inciuci ed eventuali grandi ammucchiate, per questo abbiamo fatto una proposta a Renzi e al Pd. Partiamo dalla base che e' la legge elettorale che ha partorito la Corte Costituzionale alla Camera dei Deputati, chiamiamolo Legalicum, ma non vogliamo essere rigidi e vogliamo andare incontro al partito di maggioranza e dire: quella e' la base, fateci le vostre proposte di correzione nell'ottica di governabilita', che significa che uno vince le elezioni e puo' realizzare un programma elettorale. Loro, sulla base del Legalicum cosa propongono? Dei correttivi? Guardiamoli insieme in commissione e poi approviamo insieme una legge elettorale condivisa, l'importante e' che sia nell'ottica della costituzionalita' della legge". "L'unica cosa che io non toccherei - ha sottolineato il deputato 5 Stelle - e' il premio alla lista, perche' se cominciamo a fare il premio alla coalizione finiamo per fare come Prodi con Mastella o Berlusconi con Fini che poi si sfilano i vari partiti interni e diventa un disastro. Proprio perche' vogliamo lasciare, in questo momento, ampio margine di trattativa in commissione diciamo che quella e' la base di partenza e di proporci delle modifiche, ma noi siamo disponibili a discutere sulla base di partenza che e' il Legalicum. Questo e' un passaggio importante perche' ci dicono sempre che siamo rigidi e in questi quattro anni e mezzo, come forza politica di opposizione per il 25% dei voti dati in Parlamento abbiamo votato con la maggioranza su leggi che ci vedevano d'accordo, quindi questo mito per il quale il M5S dice sempre No, per un quarto delle votazioni abbiamo detto Si' a proposte interessanti".

Di Maio spiega perche' M5S direbbe no al premio alla coalizione: "e' una ammucchiata e diventa la storia del nostro paese che ha fatto cadere quasi tutti i governi e non ha permesso di realizzare quelle leggi o riforme importanti che si dovevano realizzare. Dico a Renzi che faccia capire cosa vuole fare sulla legge elettorale, noi la proposta l'abbiamo fatta una settimana fa e aspettiamo una risposta chiara perche' siamo pronti a discuterne per il bene del Paese, un Paese che in questo momento ha tutti gli indici negativi". C'e' un rapporto personale con Renzi? A questa domanda Di Maio risponde: "No, ma in questo momento lui e' il segretario del Pd e chiediamo al Pd, sul tema della legge elettorale, sugli altri possiamo essere d'accordo o andremo uno contro l'altro, scriviamo le regole del gioco in modo che alle prossime elezioni gli italiani possano scegliere davvero. Oggi abbiamo una legge alla Camera e una al Senato, tutte e due fatte dalla Corte Costituzionale perche' sono leggi fatta dalla politica in passato e bocciate perche' incostituzionali".