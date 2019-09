M5s: "Bene Bellanova su revoca nomina direttore Agea. Centinaio inopportuno"

“Accogliamo con soddisfazione la decisione presa dal ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova di annullare il Decreto ministeriale del 16 agosto 2019, con il quale l’ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio aveva nominato come Direttore di Agea, (l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) Andrea Comacchio. Già ad agosto esprimemmo la nostra contrarietà per le modalità con cui fu conferito l’incarico di direttore di Agea. Centinaio infatti, in piena crisi di governo, invece di dimettersi pensò bene di elargire nomine last minute. Adesso invece, il direttore di Agea operera' quindi dal 14 settembre 2019 in regime di proroga amministrativa. Un provvedimento, quello del Ministro Teresa Bellanova che come MoVimento 5 Stelle, condividiamo e sosteniamo”. Lo dichiara la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera, Chiara Gagnarli.