M5S, Beppe Grillo si rifà il blog. Dubbi sul passo indietro di Grillo

Il nuovo blog di Beppe Grillo è stato inaugurato oggi con un lungo editoriale dello stesso comico genovese che scrive, ci dice, da Barcellona dove si trova per una fiera sulle smart city, le città intelligenti del futuro, quelle servo - comandate dalla ipertecnologia, quelle fantascientifiche fatte da alti torre cromate di acciaio e vetro che si stagliano sull’oceano, riflettendo una struggente luce arancione del tramonto.

Grillo ci racconta come ora abbia sentito la profonda necessità di tornare alle origini del suo blog, quello che 10 anni fa era ricco di interviste ed informazioni e che poi negli anni si è inesorabilmente trasformato in un contenitore politico del suo Movimento.

Cambiamento totale: abbandonati i vecchi colori giallo - nero che facevano tanto anarco - capitalismo, esordisce un inedito e prussianissimo bianco - nero che la sua giusta dose di inquietudine la regala tutta.

Da tempo la notizia girava ed ora si è trasformata in realtà.

Ma come è cambiato, a parte la resa cromatica, il sito stesso?

Quello che salta subito in evidenza, anche ad una analisi superficiale, è che i riferimenti politici sono molto scarsi con solo piccoli rimandi al sito del Movimento e alla piattaforma Rousseau mentre ci sono molti articoli di tecnologia e quello che colpisce, per chi se ne intende, è che sono di una certa raffinatezza e qualità, due termini che in genere abbiamo imparato a considerare assolutamente non abbinabili al Movimento Cinque Stelle.

Ma vediamo il dettaglio della prima pagina di oggi.

Un bell’articolo di Geoff Mulgan, Università di Harvard, sull’impegnativo concetto di intelligenza collettiva che avrebbe fatto la gioia di Casaleggio padre.; un altro articolo di Robert Muggah, Università di Oxford, sulla fragilità delle città, mentre di qualche giorno fa un articolo dello stesso Grillo sulla capacità dei computer di apprendere, e cioè sulla Intelligenza Artificiale.

Vi sono poi collegamenti a siti di start - up.

Questo per la parte, diciamo, puramente tecnologica.

Ma, naturalmente, l’interesse per il cambiamento del blog è politico e non può non far pensare che abbia a che fare molto da vicino con le prossime elezioni che segneranno un punto assolutamente dirimente per il suo Movimento che si gioca tutto il suo futuro.

Leggendo l’editoriale contenuto nel sito ci si può fare l’idea di un Grillo che voglia tornare alle origini, un po’ come fece San Francesco con il cristianesimo: nel suo scritto c’è molto del Casaleggio compagno di utopie e di una visione ultratecnologica, perfino transumanista ed apocalittica, della società e degli uomini.

Una tecnologia potente ed onnicomprensiva che domina menti e corpi e proietta verso un futuro globale e integrato. Un sogno per alcuni, ma indubbiamente un incubo per altri.

Ma sarà vera (ri)conversione?

Grillo più volte ha detto di voler fare salti a destra, a sinistra e, soprattutto, di lato nel senso di allontanarsi dalla sua creatura politica per tornare allo spettacolo, alla curiosità e all’utopia. Riporto un passo significativo dell’editoriale denso, in pieno stile Grillo, di mistero e allusioni in una prospettiva catartica e tecnologicamente gnostica:

“Noi siamo un po’ come, noi quelli del movimento, io sono un rabdomante col cellulare in mano, con l’iphone in mano e guardo, guardo, guardo il mondo così e cerco fonti d’acqua, cerco delle fonti d’acqua, ma ogni tanto trovo una fogna. E allora, allora ho dei dubbi, mi fermo, sbaglio, ma lo sbaglio mi dà poi la forza di recuperare, è il coraggio lo sbaglio».

Diciamo che il percorso è coerente con chi l’ha preceduto.

Un modello di studio è sicuramente quello di Italia dei Valori, di Antonio Di Pietro, che del Movimento di Grillo è stato senza dubbio l’antesignano e l’apripista, vuoi per le tematiche trattate, la giustizia, l’ambiente, i diritti dei consumatori, vuoi per lo stile comunicativo e non per niente Casaleggio gestì inizialmente anche il sito web di Di Pietro.

Questo aspetto di contiguità e continuità politica è stato quasi sempre trascurato ed è invece fondamentale per fare qualche previsione sul futuro in una sorta di webbologia sociologica.

Se fosse vero, ed enfatizzo il “se”, Grillo veramente volesse fare un passo indietro dal suo Movimento le conseguenze per il Movimento stesso sarebbero chiaramente disastrose perché Beppe Grillo “è” il Movimento Cinque Stelle e personaggi come Luigi Di Maio, Virginia Raggi, Chiara Appendino si affloscerebbero all’istante come delle marionette a cui fossero tagliati i fili.

Personaggi così dirompenti come Grillo non possono esistere se non in questa dimensione subordinata ad elementi di un mondo virtuale in cui vi sono solo comparse e di cui lui è il vero ed unico demiurgo, il deus, l’imperatore, il Signore della Matrice.

Per affermare questo basta solo osservare la fine che ha fatto Italia dei Valori senza il suo demiurgo e cioè Antonio Di Pietro; ora è solo l’ombra di sé stessa che rimedia imbarazzanti percentuali telefoniche.

E questo perché Di Pietro era Italia dei Valori come Beppe Grillo è il Movimento Cinque Stelle.

Tuttavia mi permetto di dubitare che Grillo voglia farlo questo salto perché la logica gli è contro.

Perché mai dovrebbe infatti abbandonare il progetto di una intera esistenza ora che è a pochi metri dalla vetta? Quale oscuro spirito di sconfitta, quale demone meridiano, potrebbe consigliarli una mossa così perniciosa?

Perché dovrebbe buttare a mare i tanti rospi ingoiati nel nobile e generoso, ma sfiancante impegno quotidiano di mettere toppe agli strafalcioni linguistici di Di Maio o alle solenni cavolate della Raggi?

Anni di lavorio instancabile, con parolacce represse, bestemmie accennate, sudore e rabbia da rattoppatore di soggetti lontani anni luce dalla sua pur diabolica genialità, misto di guittitudine, fascismo allo stato puro e populista, comunismo cristiano e tanta rabbia.

Piuttosto, si può immaginare che lo scopo recondito (e neppure mica tanto) sia quello di incantare di nuovo gli elettori prendendo fintamente le distanze solo per comparire ancora di più con la sua finta assenza.

Insomma, una specie di morettiano “mi si nota di più se vengo o non vengo (alla festa)?”.

Grillo ha le rughe dei portuali genovesi scavati sulla sua faccia e sono rughe di chi ne ha passate tante nel mondo e sa come è difficile il percorso per raggiungere qualcosa di importante che lo elevi dall’unica cosa di cui un artista ha un terrore sacro: la sua mediocrità.

Proprio per questo la mossa di Grillo, suggellata e cromaticamente modellata nella ceralacca del web, sa di furbizia mirata verso l’obiettivo finale che è la conquista dell’Italia attraverso la sapiente coniugazione junghiana degli opposti e la riproposizione di koan buddisti di cui solo lui conosce la soluzione, non certo il Di Maio o la Raggi di turno.

Il fine non è un salvifico e rigenerante ritorno alle origini come questa mossa ci vuol far credere; il fine è sempre quello che lui ha perseguito in anni di umiliazioni politiche, a partire dalla cacciata dal Pd. Il fine, cari lettori, è solo e sempre il Potere, quello con la P maiuscola.