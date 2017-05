M5s, Berlusconi scatenato: "I grillini preleveranno metà dei vostri patrimoni"

Silvio Berlusconi appare come un'epifania alla cena di Renata Polverini e sembra aver ritrovato l'entusiasmo dei giorni di gloria. Gli invitati sono in visibilio, quasi strabiliati dalla forza e dalla carica del Cavaliere dalle nove vite, e forse qualcuna in più.

"Sembra ringiovanito di vent'anni" ci racconta un economista illustre che preferisce restare anonimo. "Non lo vedevo più così rampante ed entusiasta dal 2012."

Un altro commensale ci confida: "E' bello rivederlo in pista e con forza rinnovata. Questo Paese ha bisogno di lui per contrastare il pericolo grillino che ci porterebbe alla rovina".

Silvione ammalia i presenti con un monologo appassionato: “Dove sono quelli del Pd? Voglio raccontare un pò di storielle su Renzi. Non vedo l’ora di iniziare la campagna elettorale. Anche se sarà il mese di agosto: in vita mia non ne ho mai sbagliata una”.

Il Cavaliere aggiunge poi che la sua campagna elettorale sarà tutta contro il Movimento Cinque Stelle. E tuona: "Voi volete mantenerli, i grillini al potere? Sappiate che vi porteranno via il 50 per cento del patrimonio. I vostri figli erediteranno la metà di quello che avete costruito con le vostre fatiche”.

"C'è un riavvicinamento fra Berlusconi e Renzi" ci racconta una bella manager bionda che intercettiamo poco dopo la festa. "Credo che una loro alleanza sia l'unico modo per salvare il Paese da Grillo".

Sarà per questo che Massimo D'Alema, dimenticando di essere stato tacciato per tanti anni di "complicità" con il Cavaliere, ha messo le mani avanti parlando di "Renzusconi"? Non ci è dato sapere, ma è certo che il Cavaliere è tornato in ballo e ha intenzione di ballare fino in fondo.

"Silvio non farà prigionieri" ci dice la stilosa manager, fra una telefonata e l'altra a Londra dove si occupa perlopiù di beneficenza. "E il suo ritorno alla grande è l'unico baluardo per evitare il baratro definitivo... nel momento in cui dovessero vincere quei disfattisti dei grillini, i mercati internazionali ci volterebbero immediatamente le spalle. Sarebbe una catastrofe senza precedenti. Non per niente Grillo auspica il default da sempre. Vuole distruggere questo Paese per poi ballare sulle sue macerie".

E, pensando a questo scenario tanto agghiacciante quanto plausibile, "Meno male che Silvio c'è", viene da risponderle.