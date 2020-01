M5s, Buffagni: "Paragone un furbo, ha messo sé stesso prima di qualsiasi cosa"

M5s, Buffagni: "Paragone un furbo che ha messo sé stesso prima di qualsiasi cosa". Il viceministro dello Sviluppo economico ed esponente di punta del M5s, Stefano Buffagni, risponde alle domande dei cronisti sul Movimento, il Governo e la situazione in Libia, Iran e Iraq. GUARDA IL VIDEO

M5S: BUFFAGNI, 'CHI LASCIA LO FA SOLO PER SE', SERVE VINCOLO DI MANDATO'

"Basta ipocrisia! Chi lascia M5S lo fa solo per sé, non per il Paese. Se lasci il M5S io mi aspetto che tu non sostenga più il Governo di cui facciamo parte. Invece, guarda caso, tutti quelli che lasciano il Movimento poi diventano i più grandi sostenitori del Governo!!! E sapete perché? Perché se cade il Governo vanno a casa e perdono la poltrona e lo stipendio! La soluzione ci sarebbe: il vincolo di mandato! Ma non ce lo vogliono far mettere...". Così su Facebook Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico ed esponente 5 Stelle.