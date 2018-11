M5s: cambia il capogruppo a Palermo, dall'ex Forello posizioni critiche

Cambia il capogruppo del Movimento cinque stelle a Palermo. Ugo Forello lascia l'incarico, al suo posto Antonino Randazzo. Dal M5s parlano di normale e previsto avvicendamento. Ma c'e' chi lega il passaggio alle posizioni critiche di Forello. L'ultima quella sulle parole riservate ai giornalisti dai leader Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista: "Ne' puttane, ne' infami, e' sempre errato fare di un erba un fascio... e attaccare cosi' - scriveva ieri su Facebook - un'intera categoria che e' formata, come tutte le altre, di individui, piu' o meno, corretti e leali e non...".

Un malessere, del resto, manifestato in piu' occasioni, come il 7 novembre sul decreto Sicurezza: "La sua approvazione da parte del Senato e' una sconfitta per il Movimento 5 Stelle e per il Paese". I consiglieri comunali e di circoscrizione del M5s di Palermo, si legge pagina Fb del M5s Palermo, "nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi il consigliere Ugo Forello, augurano buon lavoro al nuovo capogruppo Antonino Randazzo. La rotazione, gia' prevista dall'inizio della consiliatura, sara' formalizzata domani presso gli uffici competenti con il passaggio di consegne. La rotazione del capogruppo e' una delle caratteristiche distintive del M5S, volta a garantire ai vari portavoce eletti di rappresentare il Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale".