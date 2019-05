M5s chiude "per sempre" al Pd. "Impossibile collaborare anche in futuro"

Il Pd è "sempre lo stesso partito di Renzi, questo è solo un po' più subdolo, perchè adesso ha un nuovo volto, ma è sempre Renzi che comanda lì dentro". Queste le parole di Luigi Di Maio, parlamentare del Movimento 5 Stelle, Vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico, ad Agorà Rai Tre, su un eventuale alleanza con il Partito democratico. “Questa non è sinistra. Non solo hanno tradito i lavoratori, ma adesso senza pudore si presentano proposte di legge per aumentarsi gli stipendi o reintrodursi i vitalizi che gli abbiamo tagliato a luglio. Questo non è un partito con cui si può lavorare in futuro”.

Europee: Martina, Pd unica alternativa a disastro Lega-Cinque Stelle

“Spero che domenica si capisca che la sola alternativa al disastro di Lega e cinque stelle la si può avere se la lista unitaria del Pd uscirà forte dalle urne”. Così l’ex segretario e deputato del Partito democratico Maurizio Martina, in una intervista a La Stampa. “Noi dobbiamo prepararci - ha aggiunto Martina - a rappresentare l’alternativa a Lega e 5Stelle, due facce dello stesso problema. Dobbiamo imparare da esperienze come quella spagnola: quando si ha il coraggio di costruire un programma di svolta sociale, un paese ti può nuovamente riconoscere”.