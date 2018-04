'M5S come Hitler'? All'ex Cav stia vicino chi gli vuol bene

Silvio Berlusconi, 81 anni, ieri, ha detto : "davanti al M5s, la gente si sente come gli ebrei con Hitler !".A Torino dicono : "Esageruma nèn !".I collaboratori e gli alleati dell'ex premier, in primis Salvini, 45 anni, che ha preso le distanze da B. lo invitino a dimostrare moderazione e misura, nelle esternazioni e nelle polemiche con gli avversari.Come chiese, anni fa, donna Veronica Lario, 62 anni, stiano molto vicini a Berlusconi i veri amici e i collaboratori più sinceri e disinteressati, in primis Gianni Letta, 83 anni.Il leader di Forza Italia e i politici si occupino dei tanti problemi di oggi. Sulle grandi tragedie del 1900, come lo sterminio degli ebrei, si sono pronunciati, e si esprimeranno, gli storici...E rispettiamo i rappresentanti, liberamente, votati, nelle "gabine", dai concittadini.

Quanto a Gigino Di Maio, 31 anni, come ha osservato Ezio Mauro, 69 anni, ex direttore de " La Repubblica", "In politica si può cambiare idea, quando una si rivela impraticabile, a patto di spiegare la svolta. Se no, il modello non è Cavour (1810-1861), ma Giano bifronte".