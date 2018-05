M5s, caso colf: la compagna di Fico cita Guccini. "Verità cercate da maiali"

"Le verita' cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti". La compagna del presidente della Camera, Yvonne De Rosa, ha postato oggi su Facebook questa citazione dal Cirano di Guccini, senza alcun riferimento alla vicenda della colf in nero. Tuttavia, nei commenti dei social, il riferimento al racconto de Le Iene, secondo cui a casa sua lavorerebbe una domestica non regolarmente retribuita, e' stato quasi automatico. Prima di citare Guccini De Rosa ha scritto: "Dedico la grandezza a voi attori di questa commedia".