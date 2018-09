M5S: con la manovra rilanciamo l'Italia. Serviva coraggio, Di Maio l’ha avuto

“Non è retorico parlare oggi di giornata storica. L’accordo trovato ieri sera sulla manovra apre una strada tutta nuova per il rilancio di questo Paese. Serviva coraggio, e Luigi Di Maio l’ha avuto. Serviva coraggio per chiudere con le ricette fallimentari del passato e aprire una fase nuova: l’Italia ha bisogno di crescita. Anni di austerità hanno piegato il sistema delle imprese, fiaccato i consumi e ridotto il reddito degli italiani. E il debito ha continuato a crescere. Ecco perché era necessario invertire la rotta. Attraverso le risorse per il Reddito di Cittadinanza vareremo una Legge di Bilancio che garantisce sostegno al reddito e quindi ai consumi interni, ma anche lotta alla povertà e uno stimolo decisivo al mercato del lavoro, riformando i centri per l’impiego. Perché il lavoro deve essere qualificato se vuole reggere il peso della globalizzazione. Non solo: nella manovra del Popolo abbiamo inserito le pensioni di cittadinanza, per restituire dignità ai pensionati. Il superamento della Fornero: perché chi ha lavorato una vita intera pagando i contributi avrà finalmente diritto ad andare in pensione liberando posti di lavoro per i giovani. E poi le risorse per risarcire i truffati delle banche, uno scandalo che aveva bisogno di una risposta urgente. A nome di tutto il Gruppo voglio ribadire la stima e la fiducia per il nostro capo politico, che ha confermato di rappresentare al meglio lo spirito di cambiamento di cui il Paese ha bisogno. E voglio ringraziarlo anche perché la coerenza in politica è un valore purtroppo molto raro. Di Maio ha dimostrato di averla, portando avanti con coraggio le nostre battaglie, per concretizzare l’idea di un Paese che vuole tornare a crescere e a guardare al futuro con fiducia. È la sua vittoria. Ma è soprattutto una vittoria per il popolo italiano”. Così il Capogruppo M5S alla Camera, Francesco D’Uva.