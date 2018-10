Grillo: "via poteri al capo dello Stato". Opposizioni contro. E M5S lo scarica

Grillo: serve riforma poteri capo dello Stato

Secondo Beppe Grillo bisognerebbe "togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo". Il comico lo dice dal palco 5 stelle al Circo Massimo aggiungendo: "Un capo dello Stato che nomina 5 senatori a vita, presiede il Csm, e' a capo delle forze armate, non e' piu' in sintonia col nostro modo di pensare".

M5s: riforma poteri Capo dello Stato non in contratto governo

Ne' le forze di maggioranza ne' il governo intendono riformare i poteri del Presidente della Repubblica. E' quanto si precisa dal Movimento 5 Stelle in merito alle parole pronunciate da Beppe Grillo. Tale proposito non e' infatti presente nel contratto di governo, si sottolinea e si fa inoltre notare che Grillo non riveste ruoli istituzionali. Dal Movimento inoltre ribadiscono piena fiducia nel ruolo di Garante della Costituzione del Presidente Mattarella.

M5s: Martina a Grillo, giu' le mani dal Capo dello Stato

"Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'e' alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale. Il Capo dello Stato non si tocca caro Grillo". Cosi' il Segretario del Partito democratico Maurizio Martina.

Conte: "Governo ha cammino lungo. Opposizione se ne faccia ragione"

"Ci aspetta un cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione", dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco della kermesse M5s al Circo Massimo. "C'e' un cammino lungo" da percorrere "tutti gli altri se ne facciano una ragione", ha detto dunque il presidente del Consiglio. Conte ha difeso il contratto di governo "dove sono scritte le cose in modo "trasparente" e che non e' mai stato fatto in Italia, diretto all'interesse "dei cittadini italiani".

Governo: Conte, mi sono tagliato stipendio e ridotto scorta

"Io stesso insediato a palazzo Chigi mi sono decurtato del 20% lo stipendio", e "senza che nessuno me lo chiedesse mi sono ridotto la scorta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver ricordato al Circo massimo, nella kermesse M5s, il taglio dei vitalizi.

Governo: Conte, avanti fino al 2023 per cambiare Paese

"Scrivetelo 2023". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito della prospettiva di Governo per realizzare il programma. "Ho preso un impegno dal primo giorno, di essere il garante del contratto di governo e vi do' la mia parola che faremo di tutto, e sono convinto che ci riusciremo: questo paese lo cambieremo", ha aggiunto dal palco del Circo Massimo.

Ue: Di Maio, saremo ago bilancia prossimo Europarlamento

"Il 2019 sara'" un anno del cambiamento anche perche' "in Europa diventeremo protagonisti e ago della bilancia del nuovo Parlamento europeo". Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio dal palco della kermesse 5 stelle al Circo Massimo. "Noi non siamo di destra, ne' di sinistra" quindi "dobbiamo dar vita a qualcosa di nuovo", ha aggiunto.

Ue: Di Maio, presenteremo manifesto del cambiamento politico

"Ridaremo umanita' e cuore a delle Istituzioni europee che hanno bisogno di un cambiamento". Lo ha detto Luigi Di Maio, ribadendo che fra "gennaio e febbraio" i 5 stelle presenteranno un manifesto per il cambiamento politico europeo.

M5s: Di Maio, Grillo e Casaleggio mi hanno insegnato a non mollare

"Nel 209 istituiremo il referendum propositivo senza quorum". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e capo politico M5s, Luigi Di Maio, dal palco della kermesse del Circo Massimo. "A me hanno insegnato tanto due persone, una e' Beppe Grillo, l'altra e' Gianroberto Casaleggio" che "mi ha insegnato a non mollare mai", ha aggiunto, presentando "il padre di tutti noi", Grillo che ora e' sul palco.

M5s: Grillo sul palco con una 'manina' di plastica

Una mano in plastica. E' quella che sfoggia Beppe Grillo sul palco del Circo Massimo. Nei giorni scorsi il tema della 'manina' era stato evocato sul dl fiscale varato dal Governo dalla quale e' stato tolto l'articolo che riguardava la possibilita' di sanare beni posseduti all'estero. Per Grillo, dalla piazza, scatta subito l'applauso.

M5s: Grillo, ma ora la satira a chi la devo fare?

"La mia funzione e' totalmente rovesciata: la satira a chi la devo fare? Questo Conte era un c... di professorino che faceva l'esegesi di diritto romano e ora parla di cambiare il mondo". Comincia cosi' Beppe Grillo sul palco M5s. "Non pensavo mai che Luigi in pubblico dicesse sono contento dell'outlook stabile.. alla faccia del....". aggiunge poi alla kermesse M5s. "Siamo al Governo e vanno d'accordo con Salvini. Non c'e' niente di strano. Io l'ho conosciuto una volta sola, quando non era ancora quello che e' diventato", racconta, e "avvicinandosi mi ha chiesto se mi poteva passare al telefono la mamma per salutarla", continua Grillo e scherza con una battuta: "ma non poteva prendere la pillola quella sera?". "Salvini pero' dice una cosa e la mantiene e questo in politica e' un miracolo", chiosa Grillo.

Tap: Grillo, politica deve mantenere visione

"La politica ha il dovere di non abbandonare una visione. Oggi hai una tecnologia immensa, esponenziale e la politica ha il dovere di scegliere". Lo ha detto Beppe Grillo dal palco M5s. "Vogliamo il gas che passa sotto quei c... di ulivi della Puglia o non li vogliamo? Se sprechi energie io ti tasso e finanzio quelli che fanno innovazione", ha detto ancora.

Manovra: Grillo, agenzie rating? Non ho piu' paura di nessuno

"Io non ho piu' paura di nessuno". Lo ha detto Beppe Grillo in un passaggio del suo intervento dal palco M5s, a proposito delle agenzie di rating.

"A Roma c'e' chi mi dice 'ah Grillo, ho perso il 10% con il Mibtel'. sono tutti terrorizzati. Siamo dentro un'ossessione. Io sono venuto qui a chiudere questa strepitosa manifestazione, dicendovi: io non ho piu' paura di nessuno e specialmente per questi malati di mente di rating, di tripla a...", ha detto Grillo dal palco. E sulla Ue, poi ha aggiunto: "ci possono fare paura dei vecchietti in Europa, ma di che stiamo parlando, il loro futuro e' in una clinica, messi li', tranquilli, noi siamo liberi". Questo e' il momento "magico di questi ragazzi che non sono piu' ragazzi". Ora, ha proseguito "siamo al Governo".