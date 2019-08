M5s: "Citofonare Lega per danni agli italiani". L'elenco delle misure stoppate

GOVERNO: M5S, CITOFONARE LEGA PER DANNI AGLI ITALIANI

"Citofonare Lega per i danni che subiranno gli italiani". E' il titolo di un post che appare sul Blog delle stelle, nel quale si elencano una serie di misure che in caso di elezioni anticipate verranno bloccate. "Salvini -sottolinea M5S- ha fatto cadere il governo in pieno agosto. Dopo poche ore Autostrade, a cui il M5S stava per revocare la concessione, ha guadagnato milioni e milioni di euro in borsa. E mentre i Benetton si arricchiscono, le famiglie italiane rischiano di pagare un caro prezzo. Dall'aumento dell'Iva allo stop del salario minimo, ecco una lista di ciò che hanno mandato in fumo e per cui dovete citofonare Lega". Segue quindi l'elenco: aumento dell'Iva, bloccate la riforma "taglia poltrone", la legge sul salario minimo, sull'acqua pubblica. Non nascerà la commissione di inchiesta sulle banche, salta la revoca delle concessioni ad Autostrade, bloccate la riforma della giustizia, la legge sulla sanità. "Questo -conclude M5S- è solo un piccolo elenco di tutte le cose che la Lega ha bloccato e dei gravissimi danni che sta causando ai cittadini italiani. Governare non è un gioco, la Lega ha dimostrato di avere a cuore solo i propri interessi. Cinici e incoscienti!"

Ecco l'elenco pubblicato sul Blog delle Stelle

CITOFONARE LEGA Bloccata la riforma TAGLIA POLTRONE. Stavamo per eliminare 345 poltrone con un risparmio per i cittadini italiani di 500milioni a legislatura. Avremmo anche avuto un parlamento più efficiente in grado di fare leggi con maggiore celerità.

CITOFONARE LEGA Bloccata la legge sul SALARIO MINIMO.Tutti quei cittadini che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera stavano per ricevere un aumento dello stipendio e invece continueranno a percepire salari da fame da 2-3 euro all’ora.

CITOFONARE LEGA Bloccata la legge sull’ACQUA PUBBLICA. In fumo la legge che avrebbe permesso ai cittadini di usufruire di un servizio migliore che avrebbe prodotto risparmi nella propria bolletta. Invece continueranno ad arricchirsi le multinazionali.

CITOFONARE LEGA Non nascerà la COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE. Non verrà fatta luce sugli scandali delle banche che hanno causato danni, con enormi perdite di soldi, agli italiani. I cittadini continueranno ad essere le vittime del Sistema mentre le banche si arricchiranno.

CITOFONARE LEGA Salta la revoca delle CONCESSIONI ad AUTOSTRADE. I responsabili del crollo del Ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone, continueranno a guadagnare fior di miliardi. Le concessioni rimarranno in mano ai Benetton e non pagheranno nemmeno un euro per questa tragedia.

CITOFONARE LEGA Bloccata la RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. Stavamo per velocizzare i tempi dei processi che fino ad oggi hanno avuto una durata troppo lunga. Inoltre eravamo pronti a separare la carriera tra magistratura e politica.

CITOFONARE LEGA Bloccata la legge sulla SANITÀ. Continueremo a leggere sui giornali di scandali di corruzione e concorsi truccati nella sanità, con raccomandati che andranno avanti e faranno carriera. Dunque i cittadini italiani non saranno messi nelle condizioni di poter accedere a un servizio sanitario dignitoso. Inoltre ci saranno infermieri e medici, seri e preparati, che saranno costretti ad andare all’estero per trovare un posto di lavoro.

Governo: Patuanelli, aumento Iva? Sara' colpa di Salvini

Per realizzare l'obiettivo di approvare in quarta lettura la riduzione dei parlamentari, prima di tornare al voto al M5s serve una maggioranza alla Camera che approvi la riforma, "ma non ci interessa sapere chi sono i singoli parlamentari che lo faranno". Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 stelle, in un'intervista a La Repubblica. Per Patuanelli, "l' unico vero motivo" dietro la crisi aperta da Salvini "e' non consentire a questa legislatura di approvare il taglio dei parlamentari". Il capogruppo reagisce all'affermazione del leader della Lega, secondo cui il M5s insistendo sul taglio dei parlamentari, avra' la colpa dell'aumento dell'Iva: "Anche se il percorso fosse immediato, prima di fine ottobre e' tecnicamente impossibile, dovendo passare 60 giorni dallo scioglimento delle Camere, andare al voto - spiega -. Questo significa non avere comunque il tempo per sterilizzare le clausole di salvaguardia. E' evidente che Salvini dovra' assumersi questa responsabilita' perche' e' solo ed esclusivamente colpa sua". Il Capo politico del Movimento "e' e resta Luigi Di Maio", spiega anche Patuanelli, anche se "per il Movimento le persone non vengono mai prima dei temi, delle idee e di un progetto per il Paese. E su questo per ora concentreremo tutta la nostra attenzione". Riguardo un possibile ritorno di Di Battista in prima linea, commenta: "Alessandro e' sempre stato un valore per il Movimento, a prescindere dalla sua distanza da Roma". Nelle prossime settimane "si dovranno prendere molte decisioni e si apriranno molte possibilita'".

GOVERNO: SIBILIA, 'CON SALVINI PREMIER RISCHIAMO BERLUSCONI CAPO DELLO STATO'

"Comunque diciamoci la verità. Questo governo funzionava perché certe sparate propagandistiche estreme venivano poi mitigate dalla credibilità e dalla serietà di Conte. Ma chi lo vuole un premier totalitario, di estrema destra e che ha dimostrato di mettere i propri interessi prima di quelli della nazione". A dichiararlo è il sottosegretario Carlo SIBILIA in un post su Facebook. "Senza Giuseppe Conte anzi, addirittura con la Lega contro di lui, a destra hanno la serietà di Berlusconi che, nella malaugurata ipotesi di maggioranza leghista potrebbe ritrovarsi Presidente della Repubblica tra un paio d'anni. Si avete capito bene: Salvini premier e Berlusconi Presidente della Repubblica. Gli italiani non vogliono truffaldini e traditori senza idee attaccati alla poltrona. Ce ne scampino. Stiamo uniti con il MoVimento 5 Stelle".