M5s, copiato un articolo dell'avvocato Cominotto nel programma politico

Che il Whistleblowing sia un tema importante per il nostro Paese è cosa nota. Cristiano Cominotto, avvocato e giornalista, è impegnato da molto tempo nella divulgazione delle tematiche e delle problematiche inerenti questo efficace strumento di lotta alla corruzione. Sono molti gli articoli pubblicati a firma Cominotto, da Panorama ad AffarItaliani.it, da Il Sole 24 Ore a NanoPress.it, e proprio da quest’ultima redazione il Movimento 5 Stelle sembrerebbe aver copiato e incollato un approfondimento del noto avvocato e giornalista milanese per utilizzarlo all’interno del programma politico preparato per le prossime elezioni del 4 marzo.

La redazione de IlPost.it riporta nello specifico quello che loro definiscono come plagio in un articolo che include numerosi altri “copia e incolla” presenti nel programma dei pentastellati.

“Il Whistleblowing è qualcosa di cui è indispensabile parlare e che ha portato numerosi e proficui risultati nella lotta alla corruzione nei paesi dove è già stato messo in pratica. – spiega l’avv. Cristiano Cominotto, giuslavorista e fondatore di LawTalks.it - È un bene che la politica si interessi di questo tema e che l’opinione pubblica ne venga messa al corrente. Sono contento se quanto accaduto servirà a riportare attenzione sulla tematica e su quali siano le criticità della nostra attuale legge. Anche se citare le fonti, oltre che un dovere, è soprattutto un atto di rispetto del lavoro altrui.”