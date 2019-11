M5S, cresce la fronda pro-intesa col Pd. Fico: "Riflessione profonda"

M5s: Fico, urge momento riflessione profonda - "Urge un momento di riflessione nel Movimento, serio e profondo. Lo dobbiamo costruire". Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di una assemblea di Legambiente in corso al Museo ferroviario di Pietrarsa.

Regionali: Lombardi (Ms5), ora votiamo se andare soli o in coalizione - "Ho estremo rispetto per gli iscritti del Movimento e ringrazio sempre Gianroberto e Davide Casaleggio per averci regalato Rousseau, questo fondamentale strumento di democrazia diretta. Proprio per il rispetto profondo che nutro nei confronti degli iscritti e ben sapendo che noi eletti siamo solo dei portavoce di una comunita', mi aspetto ora che il prossimo imminente quesito su Rousseau sia dedicato ai soli cittadini emiliano-romagnoli e cittadini calabresi con una vera possibilita' di scelta tra: andare al voto da soli, cercando di coinvolgere liste civiche vere; andare al voto in coalizione con il centro sinistra; andare in coalizione con il centro destra". Lo scrive Roberta Lombardi, esponente M5s, su Facebook.

Castaldo: decida base M5S se allearsi col Pd in Emilia Romagna - "Io, in tutta sincerità, spiegando le implicazioni e presentandoci magari con delle progettualità chiare, lo avrei fatto decidere alla nostra base. Perché qui il punto è che non si può demonizzare un'opzione a prescindere. Si dovrebbe votare anche su questo". Questa la risposta di Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 stelle, ad Agorà su Rai Tre, alla domanda se in Emilia Romagna il Movimento debba correre da solo o si debba alleare con il Pd.

M5S: Bugani,lotta spietata ai vertici ma imbarchiamo acqua - "Io vedo una lotta spietata per i posti di comando, per guidare la nave. Ma intanto imbarchiamo acqua. Quindi prima di tutto bisognerebbe chiudere le falle, per poter continuare a navigare". Cosi' Max Bugani, storico esponente bolognese M5S e membro dell'associazione Rousseau, intervistato dal Fatto Quotidiano. "Se non apriamo un nuovo ciclo con nuovi obiettivi e nuovi temi, nel M5S rischia di aprirsi un regolamento di conti. Era e resta necessario confrontarsi, al di la' delle elezioni regionali", aggiunge. Bugani e' tra quelli contrari alle liste per le Regionali a tutti i costi: ricorda che "quando Gianroberto Casaleggio decise di non correre in Sardegna lo fece per rafforzare il Movimento sardo, non per indebolirlo. Tante persone molto riconosciute nel M5S sentivano la necessita' di fermarsi. Ma nel Movimento votano e decidono gli iscritti". In Emilia-Romagna rischiate di far vincere la Lega presentando una vostra lista? "Questo e' un grave rischio per il Paese - risponde -. Ma il vero problema per il Movimento e' capire cos'e' adesso e dove deve andare". "E' evidente che quello in Emilia-Romagna sara' un voto estremamente polarizzato, quindi il rischio concreto e' che il Movimento rimanga schiacciato tra il Pd e la Lega", conclude.

M5S: Nesci (M5S), ora deve cambiare dirigenza del Movimento - "Adesso deve cambiare la dirigenza politica, l'uomo solo al comando e' un errore che altri hanno commesso e che non dovremmo ripetere, una sola persona non puo' gestire tutto e la riprova e' il momento di difficolta' che viviamo. Abbiamo dei problemi di trasparenza e chiarezza". Risponde cosi' Dalila Nesci, deputata del Movimento 5 Stelle a 24Mattino su Radio 24 alla domanda se, dopo il voto su Rousseau, di Maio debba saltare. "Con la mia proposta di candidatura - afferma Nesci - ho posto un problema per tempo, e il voto di ieri ha confermato che non era lineare la volonta' politica di Di Maio sulle elezioni in Calabria. Il percorso al momento sul piatto e' un candidato civico, soluzione che non condivido ma il nome che si fa e' il professore Francesco Aiello".