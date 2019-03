M5S: "Crescono le aperture di partite Iva. La pace fiscale funziona". I dati

“Nel mese di gennaio le aperture di partita iva da parte di persone fisiche sono aumentate del 4,2% rispetto a gennaio 2018. Si tratta di 2600 persone fisiche in più che hanno già scelto la tassa piatta. I primi dati sul regime forfettario al 15% per chi ha ricavi o compensi fino a 65mila euro sono molto incoraggianti e premiano il nostro lavoro per professionisti, artigiani e piccole e medie imprese” – lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera.

“Inoltre, sono 400 mila i contribuenti che a fine febbraio hanno aderito alla pace fiscale. Ben 260mila soggetti hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione ter e siamo certi che i dati cresceranno ancora. Andiamo avanti nel nostro percorso di sburocratizzazione grazie a un’organica riforma di semplificazione fiscale. A marzo la proposta di legge semplificazione verrà presentata in aula, dopo aver concluso il suo percorso in commissione. È arrivato il momento di raccogliere i frutti per dare una sterzata al sistema produttivo e tributario italiano” – concludono.