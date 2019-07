M5S: "Da Repubblica falsità su incontro Di Maio-Salvini"

"Oggi il quotidiano la Repubblica, in un articolo a firma Tommaso Ciriaco, riporta clamorose falsità che siamo costretti a rettificare. Ogni singolo virgolettato attribuito al vicepremier Di Maio, così come gran parte della ricostruzione è infatti frutto della fantasia del giornalista. È tutto molto triste e approssimativo. Invitiamo il quotidiano, a dimostrazione della sua buona fede, a pubblicare o rendere note le prove di quanto riportato. In questo caso, saremo ben felici di scusarci. Nel caso contrario, a scusarsi dovrebbe essere qualcun altro”. Così il M5S in una nota.