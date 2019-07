"M5S decida se è stampella della Lega". Tav, Lombardi evoca la crisi

"Sono contenta che il capo politico Luigi Di Maio abbia ribadito No al Tav, su cui il Presidente del Consiglio si e' espresso a favore e ha presentato la questione al voto del Parlamento. Abbiamo messo a soqquadro lo status quo e non dobbiamo finire per farne parte: per questo serve decidere cosa vogliamo fare da grandi se essere presenti con un voto di testimonianza ma inutile perche' lo status quo compatto, dal PD alla Lega passando per FI e Fdi, votera' compatto per il Si' Tav, oppure se rinunciare a fare la stampella della Lega e riprendere la nostra identita'". Cosi' su Fb Roberta Lombardi.



IL POST SU FACEBOOK DI ROBERTA LOMBARDI

++ #TAV: IL SISTEMA E IL CAMBIAMENTO ++

C’è un progetto vecchio di 30 anni, che rivisto e rimasticato già infinite volte, vedrà la luce tra 15 anni e il Parlamento nelle prossime settimane deciderà se è una priorità per il paese. Il paese che esiste da prima di noi, da prima del #MoVimento, da prima della spinta al cambiamento che abbiamo cercato di imprimere e per cui i cittadini ci hanno affidato il loro voto, il paese dello #statusquo.Sono contenta che il capo politico Luigi Di Maio abbia ribadito #No al #TAV (la Torino-Lione), su cui il Presidente del Consiglio si è espresso a favore e ha presentato la questione al voto del #Parlamento. Sono soddisfatta, e dobbiamo esserlo tutti, delle opere pubbliche che i Comuni hanno portato a compimento in pochi mesi, grazie al decreto “#SbloccaCantieri” sono state sbloccate buona parte delle opere con le risorse messe in campo: una cosa mai capitata nel paese dello status quo. Anche se ci fanno passare per quelli del No a prescindere quando siamo in realtà quelli del #Sì alle opere utili.

C’è un nesso importante che si salda quando vengono avviate le opere che servono al #territorio: quello tra la comunità e le istituzioni, a volte tra i rappresentanti politici e i cittadini. Questo nesso, con il #TAV, ora viene meno, si disintegra, implode. Ed è per questo che come cittadini in MoVimento dobbiamo chiederci e ragionare sull’utilità del nostro ruolo di forza politica al governo, in relazione alla funzione che abbiamo assunto su richiesta dei cittadini: ovvero fare argine agli scempi, alle opere pubbliche che non sono strategiche per il territorio, come la linea per il trasporto merci Torino-Lione, allo #statusquo che muta forma ma torna sempre a mungere le tasche degli italiani.La funzione che abbiamo preso in carico e in prestito dai cittadini, a cui dobbiamo sempre dare conto di questo nostro lavoro, fa pensare alla storia di #Davide contro #Golia, narrata nella Bibbia: Davide è un giovane ed esile pastore che decide di sfidare Golia, che ha assoggettato, con il suo esercito dei Filistei, il popolo di Israele. Il re di Israele, Saul, decide di avvalersi del #coraggio di Davide e gli consegna un elmo di bronzo, una corazza e una spada, ma il giovane non è abituato alle armi, così sceglie alcuni sassi nel torrente e con la fionda si scaglia su Golia prendendolo in contropiede.Non penso ad alcuna analogia tra le capacità di Davide contro Golia nel 1000 a.C. e quelle dei cittadini in MoVimento del nostro tempo che si battono per il #cambiamento. Penso però alla forza della fede – così la chiamò Sant’Agostino – al #coraggio di #cambiare la chiamo io, con cui Davide si è fatto avanti per sconfiggere una volta per tutte il gigante dei Filistei che terrorizzava una popolazione da troppo tempo.

Ecco, al di là della parabola, la riflessione che dobbiamo fare e da cui trarre un utile e concreto scatto in avanti parte da qui: abbiamo messo in discussione un #sistema che sembrava invincibile, abbiamo ridato fiducia e speranza ai cittadini che si erano allontananti dalla #politica, abbiamo restituito alla politica il suo significato di #partecipazione e #condivisione della responsabilità, pur con tutti i nostri limiti di esseri umani.La bellezza nel decidere del proprio destino, con la scelta <NON> nostra sul TAV, fa ora venire meno lo slancio, la speranza. Abbiamo messo a soqquadro lo status quo e non dobbiamo finire per farne parte: per questo serve decidere cosa vogliamo fare da grandi. Adesso. Se essere presenti con un voto di testimonianza ma inutile perchè lo status quo – tutto! - compatto sotto l’ombrello degli interessi economici di pochi, dal PD alla Lega passando per Forza Italia e Fratelli d’Italia, voterà compatto per il Sì Tav, oppure dobbiamo decidere se rinunciare a fare la stampella della Lega e riprendere la nostra identità che è rappresentare il #cambiamento e la speranza. Domandiamoci se siamo ancora utili al governo, con l’obiettivo di interpretare il cambiamento e il sogno di vivere in un altro paese, la speranza e la concretezza nel vedere che lo status quo è stato sconfitto.