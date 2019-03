M5S: "Del Rio si scusi per i cantieri bloccati. Codice appalti disastroso lo rivedremo presto"

“È Delrio con i suoi ex presidenti del Consiglio a doversi scusare se oggi ci sono tanti cantieri bloccati in Italia. Ci ha lasciato un Paese che sul fronte appalti e opere pubbliche aveva innestato la retromarcia e noi lo stiamo sbloccando". Lo spiegano in una nota i deputati della commisisone Ambiente della Camera.

E annunciano: "Presto rivedremo il disastroso codice degli appalti lasciatoci in eredità dall’ex ministro e dal Pd: avevamo previsto come sarebbe andata e lo abbiamo contrastato fortemente dai banchi dell’opposizione, durante la scorsa legislatura”.

“Ora il presidente Conte e il ministro Toninelli stanno mettendo a punto norme più snelle ed efficaci e già oggi, con la presenza del premier e del ministro in Sicilia, i cittadini possono verificare che le opere stanno partendo eccome!” concludono i deputati.