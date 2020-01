M5s, Di Battista vs Di Maio: "Io con Paragone, più grillino di tanti altri"

"Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali. Non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell'ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%". Lo scrive Alessandro Di Battista, commentando con un post su una pagina di un attivista del M5s, l'espulsione di Gianluigi Paragone comunicata ieri dal movimento.

Si tratta di una dichiarazione davvero a sorpresa, anche perché sconfessa di fatto la linea del leader politico del M5s, Luigi Di Maio, con il quale sembrava invece esserci grande comunione di intenti. Una dichiarazione che di fatto rilancia le supposizioni di chi vede Di Battista come prossimo leader al posto di Di Maio. In molti individuano proprio in lui il nome giusto per far tornare il M5s al suo spirito originario.