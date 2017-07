Figuraccia di Di Battista: "Napoleone combatté ad Auschwitz" ma è Austerlitz

Alessandro Di Battista non vuol essere secondo a Luigi Di Maio e incorre in una clamorosa gaffe a sua volta. In diretta in un discorso alla Camera, Dibba confonde due località di rilevanza storica... peccato che una di esse sia tragicamente nota come sede di un campo di concentramento ai tempi del nazismo. "E' vero che in questo momento a Ventimiglia vengono di fatto rispediti in Italia, probabilmente in vie non ufficiali, anche dei migranti minori dalla Francia del novello Napoleone Macron, che piace a tutti quanti voi come se fosse Napoleone, almeno quello combatteva sui campi ad Auschwitz, non nei consigli di amministrazione delle banche d'affari".

Ovviamente la dizione corretta è Austerlitz. Di Battista si è poi scusato della gaffe dicendo che voleva "citare Austerlitz e, andando a braccio", gli è "uscito Auschwitz". Non è la prima volta che i grillini eletti in Parlamento cadono sulla Storia e sulla Geografia, ricordiamo, fra gli altri svarioni, il Pinochet collocato in Venezuela anziché in Cile di Di Maio, la Mosul allocata in Libia dal senatore Giarrusso anziché in Iraq, e la Costituzione approvata a suffragio universale nel 1948 sempre secondo Di Battista.