M5S,Di Battista prepara il rientro:"Tornerò presto,ho voglia di dare una mano"

"Tornerò presto. Ho voglia di tornare e di dare una mano". Mentre in Italia il M5S ha appena incassato il successo del varo del reddito di cittadinanza già ad aprile del prossimo anno, Alessandro Di Battista (M5s) in viaggio in centro e sud America annuncia dal Guatemala il suo rientro nella politica. Anche per difendersi dagli attacchi. "Qualche giorno fa dall'Italia dei gruppi di estrema di sinistra, delle persone, hanno inziato una campagna contro di me definendomi fascista e contattando delle organizzazioni latino americane dicendogli: attenzione che c'e' questa persona che si spaccia di sinistra ma in realta' e' un pericoloso squadrista", ha spiegato l'ex parlamentare grillino (ha fatto un soo mandato) in un video sul suo profilo Facebook.

"Io non mi spaccio minimamente come uno di sinistra, ho sempre votato a sinistra prima del M5s ma sono categorie fine settecentesche", ha aggiunto. "Oggi la battaglia del futuro non e tra destra e sinistra ma tra chi vuole riprendersi fette di sovranità e tra chi ci vuole sudditi delle banche, della Bce, del Fmi. Sudditi delle notizie che scrivono certi cialtroni della stampa". "A me questa campagna mi ha fatto male- sottolinea - perchè mi sono fatto il mazzo tanti anni qui, ho rinunciato a una barca di soldi. Chiedete a loro se lo fanno? No, però arrostiscono salamelle alla festa dell'Unità". Io pero', continua, "vado avanti, ma mi e' dispiaciuto perche' certi messaggi denigratori sulla mia persona sono arrivati pure a persone care". Devo dire che "hanno fatto una campagna ben strutturata".

Di Battista attacca poi i partiti italiani di sinistra, in particolare il Pd ormai "espressione dell'elìte". "Si', non sono dei vostri perche' sono passato dal dire al fare e non vi vota piu' nessuo. La sinistra e' diventata un'elite e infatti viene votata ai Parioli. Capite il dramma?". "Io credo che la sinistra, per quel che resta - dice ancora Di Battista- stia proprio morendo di arroganza. E' come se non interessasse quello che scrivo, quello che ho fatto, quelle che sono le mie idee. Interessa dire guardate che costui non è uno di sinistra, non è dei nostri. Ma cosi' morite, scomparite, lo dico anche con dispiacere perche' dovrebbe esistere una opposizione. Così morite, di arroganza e di elitarismo".

"Questi rimasugli, queste frattaglie di sinistra provano a proteggere un orticello sempre piu' morente- aggiunge-. Restate in quattro gatti. Potete fare qualche numero su internet grazie a me, ma le vostre battaglie politiche perdono di efficacia”. "Eppure c'e' questo attegiamento triste. Anche di tanti sostenitori del Pd che a questo punto e' un partito che merita l'estinzione. Il Pd merita l'estinzione politica perche' ha tradito ogni cosa e oggi continua a tradire".

"Chi si professa di sinistra - prosegue- anziche' essere contento che per la prima volta dopo tanti anni si fa una manovra che non toglie a qualcuno ma cerca di redistribuire qualcosa, anziche gioire' e dire a me fa schifo il M5s, detesto Di Maio, detesto Di Battista, pero', questa cosa è giusta... No devono andargli contro a prescindere perche e' la proposta dei 5 Stelle. Per anni hanno parlato di sobrieta' nella politica, di diritti, ma non hanno fatto un cazzo". "Auguro a questa sinistra che ha tradito - insiste- una pronta estinzione politica perchè ve la meritate perche', anche se fate i compagni avete difeso sempre il grande capitale".