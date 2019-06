M5S, Di Battista: "Se cade il governo, mi ricandido"

Alessandro Di Battista ragiona sulla caduta del governo. L'ex deputato 5Stelle - diventato un po' spina nel fianco di Luigi Di Maio - ospite di Otto e mezzo assicura che sarà in campo in caso di elezioni anticipate. "Mi candiderei al 100 per cento", dice. Intanto spende parole a favore di una deroga per la regola dei due mandati, che taglierebbe fuori proprio Di Maio: "Chiedo di non contare questa legislatura". Quanto alle intenzioni di Salvini: "Mi auguro da cittadino che il governo non cada, se Salvini vuole fa cadere il governo per ragioni elettorali sono affari suoi".